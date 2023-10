Ex-PSG-Coach Christophe Galtier hat lukrativen neuen Trainer-Job

Im Sommer musste Christophe Galtier bei PSG seinen Trainerposten räumen. Nun hat er einen neuen Job als Coach gefunden.

WAS IST PASSIERT? Christophe Galtier, ehemaliger Trainer von Paris Saint-Germain, ist der neue Coach des katarischen Erstligisten Al Duhail. Das gab der neue Arbeitgeber des Franzosen am Donnerstag offiziell bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Al Duhail erfüllt die Erwartungen in dieser Saison bislang nicht. Das Team belegt in der Stars League nur den vierten Platz. In der asiatischen Champions League gelang ebenfalls in zwei Versuchen noch kein Dreier. Deshalb musste Trainer Hernán Crespo am Mittwoch seinen Platz auf der Bank räumen.

PSG hatte sich von Galtier nach nur einer Saison getrennt, in der der Klub erneut am Auftrag, die Champions League zu gewinnen, gescheitert war.