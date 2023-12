Ex-Premier-League-Spieler angeblich mit Schusswaffe und 126 Kugeln aufgegriffen

Der ehemalige Premier-League-Profi Simon Vukcevic ist angeblich mit einer Schusswaffe und 126 Kugeln erwischt und festgenommen worden.

WAS IST PASSIERT? Der Mirror berichtet, dass der frühere Mittelfeldspieler der Blackburn Rovers, Simon Vukcevic, festgenommen wurde, als er eine Landesgrenze überqueren wollte. Dem 37-Jährigen, der Länderspiele für Serbien und Montenegro bestritten hat und dabei auch mehrfach gegen England spielte, drohen nun 56 Tage hinter Gittern. So zumindest ist es in der serbischen Presse zu lesen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Angeblich soll Vukcevic an der Grenze bei Gostun aufgegriffen worden sein, als er versuchte, sein Heimatland zu verlassen. Die portugiesische Zeitung Record schreibt, dass dem einstigen Spielmacher von Sporting "unrechtmäßiger Besitz einer Schusswaffe und Munition" vorgeworfen wird. Staatsanwälte aus der serbischen Stadt Uzice hätten sich dem Fall bereits angenommen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Vukcevic begann seine Profi-Karriere mit 17 Jahren bei Partizan Belgrad. Er spielte später in Russland und Portugal, bevor er von Sporting im Jahr 2011 nach Blackburn wechselte. Für die Rovers kam er in 21 Partien zum Einsatz und erzielte sein erstes Tor im League Cup gegen Leyton Orient. Allerdings stieg das Team in seiner ersten Saison aus der Premier League ab.

Vukcevic verließ den Klub im Januar 2013 ablösefrei und ging zum ukrainischen Erstligisten Karpaty Lwiw. Im Laufe seiner Karriere spielte er zudem in Serbien, Griechenland, Zypern, Portugal und Montenegro. Im März 2018 beendete er seine Karriere.