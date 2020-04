Gary Neville über seine Zeit als Kapitän von Manchester United: Wayne Rooney war mein schwierigster Mitspieler

Gary Neville und auch Wayne Rooney waren einst Spielführer von ManUnited. Neville jedoch hatte mit dem einst noch jungen Rooney so seine Probleme.

Der frühere Abwehrspieler Gary Neville hat auf seine aktive Zeit als Kapitän von zurückgeblickt und verraten, dass Wayne Rooney damals sein schwierigster Mitspieler war.

"Man musste an freien Abenden, wenn wir aus waren, eine Sicherheitskraft auf ihn ansetzen", sagte die englische Legende gegenüber Sky Sports auf die Frage von Kelly Cates, welcher Star der Red Devils für ihn als damaliger Spielführer am schwersten zu handhaben gewesen sei.

Gleichzeitig kam dem heute 45-jährigen Neville eine Anekdote in den Sinn, um seine Antwort zu verdeutlichen. "Ich habe mich immer für ihn verantwortlich gesehen. Ich weiß noch, dass Wazza (Spitzname von Wayne Rooney; Anm. d. Red.) damals ein wenig unvorhersehbar war, wenn wir feiern gegangen sind. Einmal habe ich tatsächlich einer Sicherheitskraft gesagt, sie soll auf ihn schauen. Ich habe mir immer gedacht, dass er jemand ist, den andere Fans auf der Straße sehen und versuchen könnten, ihn aufzuziehen", so Neville.

Mehr Teams

Gary Neville über Rooney: "Immer eine Herausforderung"

So sei Rooney dann an jenem Abend am Treppenanfang von einer Sicherheitskraft an die andere, welche am Treppenende auf ihn wartete, übergeben worden. "Und er hatte dann ein Gerangel genau inmitten dieser beiden Sicherheitskräfte", blickte Neville zurück.

"Er stellte einen immer vor eine Herausforderung, aber er war dennoch ein großartiger Teamkollege", so das Resümee zu seinem Landsmann.

Manchester United: Wayne Rooney war von 2014 bis 2017 Kapitän

Neville selbst übernahm im Jahr 2005 die Kapitänsbinde bei den Red Devils von Roy Keane. In der Folge sorgte er dafür, dass der englische Traditionsklub in sechs Spielzeiten vier Premier-League-Meisterschaften und auch die UEFA gewann.

Rooney, mittlerweile beim englischen Zweitligisten Derby County aktiv, führte Manchester United von 2014 bis 2017 als Kapitän aufs Feld. Unter ihm kam United zu drei Titeln: ein FA-Cup-Gewinn, die und der .