Ex-Leverkusen-Profi Carsten Ramelow exklusiv: Bester Gegenspieler? "Krassimir Balakov"

Carsten Ramelow hat während seiner Karriere gegen absolute Superstars gespielt. Der Bulgare Balakov ist ihm besonders positiv in Erinnerung geblieben.

EXKLUSIV

Der ehemalige Nationalspieler Carsten Ramelow, lange Jahre in Diensten von Bundesligist , hat verraten, dass Krassimir Balakov ihn als Gegenspieler ganz besonders beeindruckt hat.

"Ich würde Krassimir Balakov nennen", antwortete Ramelow im Rahmen eines exklusiven Gesprächs mit Goal und SPOX auf eine entsprechende Nachfrage. Ramelow führte aus: "Er war technisch extrem versiert. Zudem war er schnell, wendig und verfügte über eine starke Ausdauer. Man konnte ihn nie zu hundert Prozent kontrollieren."

Besonders herausgeragt habe der Bulgare "in Zeiten des magischen Dreiecks beim , als er mit Giovane Elber und Fredi Bobic zusammengespielt hat."

Carsten Ramelow: Zidane? "Was ihn von anderen abgehoben hat, war seine Eleganz"

Neben Balakov sei vor allem Zinedine Zidane dem WM-Finalisten von 2002 positiv in Erinnerung geblieben.

Mit Blick auf das Champions-League-Endspiel im Jahr 2002 zwischen Bayer 04 und , in dem Ramelow es mit dem französischen Edeltechniker zutun bekam, erklärte er: "Was ihn von anderen Fußballern abgehoben hat, war seine Eleganz. Alles, was er mit dem Ball gemacht hat, besaß eine gewisse Schönheit. Er hat den Ball gestreichelt, das perfekte Auge für den Mitspieler und brachte Torgefährlichkeit mit. Das fand ich an ihm bemerkenswert."

Ramelow spielte zwischen 1996 und 2008 für die Werkself. Zudem bestritt der mittlerweile 46-Jährige 46 Spiele für das DFB-Team.