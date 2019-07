FC Barcelona: Ex-Keeper Victor Valdes kehrt zurück

Ex-Keeper Victor Valdes wird zum FC Barcelona zurückkehren und soll dort wohl einen Posten im Trainerteam übernehmen.

Ex-Weltmeister Victor Valdes, langjähriger Keeper des , wird schon bald zu den Katalanen zurückkehren und wohl eine Rolle im Trainerteam übernehmen. Dies bestätigte Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu.

"Ich habe mit Victor vor ein paar Tagen telefoniert. Dabei fragte er mich, ob es nicht langsam an der Zeit sei, dass er nach Barcelona zurückkehre", so Bartomeu. Er habe Valdes Arbeit als Trainer beim Madrider Klub ED Moratalaz in der vergangenen Saison intensiv verfolgt.

Barca-Boss Bartomeu freut sich auf Valdes-Rückkehr

"Ich habe ihm gesagt, er soll mir ein paar Tage Zeit geben, damit ich sehen kann, was wir ihm anbieten können und wir uns dann persönlich treffen", erklärte Bartomeu weiter. "Ich freue mich sehr, dass er zurückkehren wird."

Valdes spielte von 2002 bis 2014 für die Profis des FC Barcelona und ist dem Verein bereits seit seiner Jugend verbunden. Mit Barca gewann er unter anderem sechsmal die spanische Meisterschaft, sowie dreimal die . 2017 beendet er seine aktive Laufbahn.