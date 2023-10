Ex-FCB-Juwel Kenan Yildiz erstmals für türkische A-Nationalmannschaft nominiert

Kenan Yildiz, ehemaliges Talent des FC Bayern könnte bald für die Türkei auflaufen. Ein Abwerbeversuch des DFB gab es wohl nicht.

WAS IST PASSIERT? Offensivtalent Kenan Yildiz, der von 2012 bis 2022 zehn Jahre lang im Nachwuchs des FC Bayern spielte, wurde vom neuen Trainer Vincenzo Montella erstmals für die A-Nationalmannschaft der Türkei nominiert.

WIE GEHT ES WEITER?Der 18-Jährige, der seit 2022 bei Juventus Turin spielt, steht im Kader für die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele in Kroatien (12. Oktober) und gegen Lettland (15. Oktober). Nachdem er bei Juve vergangene Saison noch ausschließlich für die U19 oder die zweite Mannschaft zum Einsatz kam, durfte Yildiz in der laufenden Spielzeit bereits in drei Kurzeinsätzen für die erste Mannschaft des italienischen Topklubs ran.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Yildiz, in Regensburg geboren und Sohn eines Türken und einer Deutschen, könnte auch für den DFB spielen. Sollte er nun für die Türkei zum Einsatz kommen, wäre ein Verbandswechsel jedoch nicht mehr möglich.

Laut Sport1 hätte es Yildiz zumindest in Erwägung gezogen, für Deutschland zu spielen, wäre der DFB auf ihn zugekommen. Allerdings soll es nicht einmal einen Anruf des DFB bei ihm gegeben haben.

Schon in den Junioren-Auswahlen war Yildiz für die Türkei aufgelaufen. In zehn Spielen für die U17 und acht Partien für die U21 kommt er auf insgesamt fünf Tore.