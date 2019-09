Ex-City-Star Vincent Kompany adelt Virgil van Dijk als besten Innenverteidiger der Premier-League-Geschichte

Großes Lob für Virgil van Dijk. Vincent Kompany deklarierte den Niederländer als besten Innenverteidiger der Premier-League-Geschichte.

Auf eine entsprechende Frage antwortete der langjährige Verteidiger von : "Ich würde diesbezüglich gerne auf Virgil van Dijk zurückkommen. Er ist zwar noch nicht so lange dabei wie beispielsweise Terry oder Ferdinand, die viele Jahre auf hohem Niveau gespielt haben, aber ich stütze mich auf das, was er in den letzten paar Jahren gezeigt hat."

Vincent Kompany: "Liverpool vor van Dijk und Liverpool nach van Dijk sind verschiedene Sachen"

Der Belgier führte aus: "Liverpool vor van Dijk und Liverpool nach van Dijk sind zwei völlig verschiedene Sachen. Deshalb würde ich ihm diesen Punkt geben."

Van Dijk war im Januar 2018 für die damalige Rekordsumme von 84,65 Millionen Euro vom an die Anfield Road gewechselt. Im vergangenen Jahr gewann er mit den Reds die . Bislang kam der Elftal-Star 78-mal für Liverpool zum Einsatz und erzielte dabei acht Treffer.