Ex-Chefscout von Juventus Turin: So verlor der FC Bayern Kenan Yildiz

Der ehemalige Juve-Chefscout hat enthüllt, wie sich die Bayern Yildiz durch die Lappen gingen ließen.

WAS IST PASSIERT? Matteo Tognozzi hat im Gespräch mit der Tuttosport enthüllt, wie sich Juventus Turin die Dienste von Talent Kenan Yildiz sicherte. Der Deutsch-Türke war im Sommer 2022 vom FC Bayern München zum italienischen Rekordmeister gewechselt.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben den Bayern Kenan in den Tagen weggenommen, in denen ihr sportlicher Leiter Salihamidzic in Turin war, um den Deal mit de Ligt abzuschließen", erzählte der ehemalige Chefscout der Alten Dame: "Vielleicht haben wir es riskiert, dass der Deal platzt. Wir hatten die Sorge, dass das Vorhaben Auswirkungen auf den Verkauf von de Ligt für über 80 Millionen Euro haben könnte."

Allerdings habe es geholfen, dass es dieser Tage andere Meldungen um Yildiz gegeben habe: "Glücklicherweise waren da Gerüchte, dass Kenan kurz davor stehe, für Barcelona zu unterschreiben und wir haben das alle für eine Weile glauben lassen."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Yildiz wechselte im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Bayern nach Turin, nachdem er zuvor zehn Jahre im Jugendbereich der Münchner gespielt hatte. Zuvor hatte der auch für Jahn Regensburg gespielt.