Ex-Bundesliga-Stürmer Mario Mandzukic beendet seine Karriere

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Mario Mandzukic hat am Freitagnachmittag sein offizielles Karriereende bekanntgeben. Der 35-jährige Kroate verfasste dafür einen emotionalen Instagram-Beitrag.

Mandzukic hatte zuletzt in der Rückrunde der abgelaufenen Saison für die AC Milan gespielt, dort wurde sein Vertrag nicht verlängert und der Offensivmann war vereinslos. Nun folgt das endgültige Karriereende.

In der Bundesliga hatte Mandzukic für den VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt, in der Saison 2012/13 gewann er mit den Roten das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

Für Kroatien bestritt Mandzukic insgesamt 89 Länderspiele, dabei gelangen ihm 33 Tore. Sein größter Erfolg mit der Nationalmannschaft war das Erreichen des WM-Finales 2018, welches mit 2:4 gegen Frankreich verloren ging.

Das Statement von Mario Mandzukic im Wortlaut

Lieber kleiner Mario,

während du deine Fußballschuhe zum ersten Mal schnürst, hast du ja keine Ahnung, was der Fußball für dich an Erfahrungen bereithalten wird. Du wirst Tore auf dem höchsten Level schießen und die größten Pokale mit den größten Klubs gewinnen. Und voller Stolz wirst du deinen Anteil leisten, die Geschichte des kroatischen Sports mitzuschreiben.

Du wirst Erfolg haben, weil gute Leute immer für dich da sein werden: Mitspieler, Trainer, Fans, deine Familie, Berater und Freunde. Ihnen allen wirst du für immer dankbar sein!

Aber vor allem wirst du erfolgreich sein, weil du immer dein Bestes geben wirst. Am Ende wird dich das am meisten mit Stolz erfüllen. Du wirst auf vieles verzichten, aber du wirst feststellen, dass all die wunderbaren Momente es wert waren.

Du wirst den richtigen Zeitpunkt finden, um aufzuhören und diese Schuhe in den Schrank zu schließen - und du wirst nichts bereuen. Fußball wird immer ein Teil deines Lebens sein, aber du wirst ein neues Kapitel beginnen.

Viel Spaß dabei, Dein großer Mario

P.S.: Solltest Du mal bei der Weltmeisterschaft gegen England spielen, sei bereit so um die 109. Minute.