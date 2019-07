Ex-Bayern-Star Ze Roberto fordert von Neymar "grundlegenden Wandel"

Neymar ist in Paris unglücklich und möchte angeblich zurück zum FC Barcelona. Jetzt meldet sich Ze Roberto zu Wort und übt harte Kritik am PSG-Star.

Der ehemalige Bayern-Star Ze Roberto hat seinen Landsmann Neymar stark kritisiert. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung forderte er vom 27-Jährigen PSG-Angreifer seinen Lebensstil zu überdenken und seinen Fokus mehr auf den Fußball zu legen.

So sagte Ze Roberto: "Neymar ist auf dem Weg, den Zeitpunkt zu verpassen, um die Hauptrolle einzunehmen, die er wegen seines großartigen Talents haben müsste." Damit ihm die Entwicklung zum Führungsspieler noch gelinge, müsse sich bei dem Stürmer laut des viermaligen deutschen Meisters noch eine Menge ändern.

Ze Roberto über Neymar: "Wenn er so weitermacht, wird er mit 30 nicht mehr spielen"

"Neymar muss einen grundlegenden Wandel durchlaufen. In seinem Kopf", erklärte Ze Roberto. Sollte er den Rat nicht beherzigen, werde der 222-Millionen-Euro-Mann irgendwann seine Spielfreude nicht mehr zeigen können. "Sein Kopf ist auch nicht zu hundert Prozent auf den Fußball ausgerichtet. Irgendwann wird er die Freude am Fußball verlieren", sagte der Brasilianer.

Dabei kann sich Ze Roberto sogar vorstellen, dass Neymar seine Karriere schon bald beendet, sollte sich nichts an seiner Haltung ändern. "Wenn er so weitermacht, wird er nicht mal mehr spielen, wenn er 30 ist", so der ehemalige Bundesligaspieler, der erst mit 42 die Fußballschuhe in Sao Paulo an den Nagel hing.

Neymar steht noch bis 2022 bei unter Vertrag, soll dort aber angeblich unzufrieden sein. Zuletzt bestätigte Barcelonas Vize-Präsident Jordi Cardoner die Absicht des brasilianischen Nationalspielers, zu seinem Ex-Klub Barca zurückzukehren.