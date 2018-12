Ex-Arsenal-Star Andrey Arshavin reitet betrunken auf einem Pferd

Vier Jahre lang ging Arshavin für Arsenal auf Torejagd. Aktuell gerät der Russe für einen nächtlichen Ritt auf einem Pferd in die Schlagzeilen.

Der ehemalige Arsenal-Star Andrey Arshavin, aktuell in Kasachstan bei Kairat Almaty unter Vertrag, hat mit einem nächtlichem Besuch in einem Stripclub für Aufsehen gesorgt.

Einem Bericht der englischen Boulevardzeitung The Mail zufolge sei der 37-Jährige nach einer durchzechten Nacht sichtlich angetrunken aus einem Nachtclub gestolpert. In Folge dessen habe er kurzerhand ein in der Nähe stehendes Pferd genommen und sei darauf geritten. Folgendes Foto ist dabei entstanden:

Andrey Arshavin trug vier Jahre das Trikot des FC Arsenal

Der Besitzer des Pferdes habe offenbar knapp 40 Euro dafür verlangt. Nachdem Arshavin den Betrag nicht bezahlte, sei die Polizei vor Ort gewesen. Arshavin soll anschließend versichert haben, dass er "jegliche entstandenen Probleme lösen" werde.

Ex-Nationalspieler Arshavin, einer der Stars der EM 2008, spielte einst zwischen 2009 und 2013 beim FC Arsenal und absolvierte 145 Pflichtspiele für die Gunners (31 Tore).