Evertons Moise Kean nach nur 18 Minuten ausgewechselt: "Nichts Persönliches"

Der italienische Nationalstürmer Moise Kean vom wurde beim 1:1 gegen schon 18 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Feld genommen. Interimstrainer Duncan Ferguson spielte die Situation nach Schlusspfiff herunter.

Beim Stand von 1:0 brachte Ferguson den Angreifer in der 70. Minute ins Spiel. Nachdem Top-Talent Mason Greenwood allerdings kurz darauf ausgeglichen hatte, entschied sich der Trainer dazu, Kean kurz vor dem Schlusspfiff wieder auszuwechseln.

"Wissen Sie, es lag nicht an der Leistung von Moise Kean. Ich musste einfach wechseln, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Ich hatte so viele Offensivspieler auf der Bank. Einen von ihnen musste ich bringen", sagte der Coach: "Es war wirklich nichts Persönliches."

88' One last change for the Blues as Niasse replaces Kean.



