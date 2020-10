FC Everton gegen FC Liverpool im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung des Merseyside Derbys

In der Premier League steht an diesem Wochenende ein echter Leckerbissen auf dem Programm: Der empfängt am Samstag den ewigen Rivalen zum Merseyside Derby. Anstoß ist um 13.30 Uhr im Goodison Park - und Ihr könnt sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM dabei sein.

Nach dem 2:7 gegen Aston Villa vor zwei Wochen ist beim FC Liverpool Wiedergutmachung angesagt. Die Spieler wissen um die Bedeutung des Stadtderbys für ihre Fans und möchten sich gegen den FC Everton auf gar keinen Fall eine weitere Niederlage leisten.

Vor dem Aufeinandertreffen bietet sich dabei ein ungewohntes Bild: Die Toffees haben bislang alle Spiele in der Premier League gewonnen. Sie gehen deshalb nicht nur als Tabellenführer, sondern auch mit drei Punkten Vorsprung auf die Reds ins Duell. Können sie den amtierenden Meister weiterhin auf Distanz halten?

Welcher Sender zeigt Everton gegen Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung der Premier League. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

In der Premier League kommt es heute zum Merseyside Derby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool - in der englischen Hafenstadt der wichtigste Termin des Jahres. Aber bei welchem Sender kann man das Duell heute live im TV verfolgen?

Auch in dieser Saison wird die Premier League nicht live im Free-TV übertragen, da sich keiner der frei empfangbaren Sender die Übertragungsrechte sichern konnte. Stattdessen ist das englische Oberhaus beim Pay-TV-Anbieter Sky zu sehen.

📘 | "It’s early days but a good start to the season is what everyone wants and we’ve got to be happy with the way things are going."



Seamus Coleman's pens his thoughts ahead of Saturday's #MerseysideDerby 👇#EFC 🔵 #COYB