Dank Europacup-Erfolgen: Eintracht Frankfurt setzt erstmals mehr als 200 Millionen Euro um

Die Erfolge in der Europa League zahlen sich für Eintracht Frankfurt aus. Der Klub setzt einen Rekordbetrag um und verbucht einen Gewinn.

Bundesligist hat aufgrund der sportlichen Erfolge in der vergangenen Saison erstmals mehr als 200 Millionen Euro umgesetzt. Nicht zuletzt durch den Einzug der Hessen ins Halbfinale der belief sich der Umsatz auf 201,4 Millionen. Das gaben die Frankfurter am Donnerstag bekannt. In der Spielzeit 2017/18 waren es noch 60 Millionen weniger.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Allein im Europacup setzten die Frankfurter 44 Millionen Euro um. Nach Abzug der Ausgaben (192,5 Millionen) und der Steuern verbuchte die Eintracht einen Überschuss in Höhe von 5,4 Millionen. Dadurch konnte das Eigenkapital auf 34,6 Millionen gesteigert werden.

Neue Bestmarke duch Verkäufe von Jovic und Haller?

Finanzvorstand Oliver Frankenbach geht davon aus, dass der Klub in der laufenden Saison eine erneute Umsatz-Bestmarke setzen wird. Auch dank der Transfers von Luka Jovic ( ) und Sebastien Haller (West Ham United), die der Eintracht über 100 Millionen Euro in die Kasse gespült haben.