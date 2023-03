Europa League, Viertelfinale: Traumlos für Bayer 04 Leverkusen

In der Europa League wurden die Paarungen für das Viertelfinale ausgelost. Mit wem bekommt es Bayer 04 Leverkusen im weiteren Turnierverlauf zu tun?

WAS IST PASSIERT? Im schweizerischen Nyon wurden am Freitag das Viertelfinale und der weitere Weg in der Europa League ausgelost. Nach dem Ausscheiden von SC Freiburg gegen Juventus Turin und Union Berlin gegen Union Saint-Gilloise ist nur noch Bayer 04 Leverkusen als deutscher Verein im Wettbewerb vertreten.

Neben den Viertelfinalpaarungen wird auch der weitere Turnierbaum ausgelost, die Teams wissen also auch, gegen welchen Gewinner eines weiteren Viertelfinals man im Halbfinale treffen würde.

Bayer 04 Leverkusen trifft auf den belgischen Berlin-Bezwinger Union Saint-Gilloise. Manchester United spielt gegen den FC Sevilla, Juventus muss gegen Sporting ran. Im letzten Viertelfinalduell trifft Feyenoord auf die AS Roma.

Europa League, Auslosung heute: Das sind die Duelle

Viertelfinale 1: Manchester United vs. FC Sevilla Viertelfinale 2: Juventus vs. Sporting Viertelfinale 3: Bayer 04 Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise Viertelfinale 4: Feyenoord vs. AS Roma

Europa-League-Auslosung: Wer würde im Halbfinale gegeneinander spielen?

Halbfinale 1: Gewinner VF2 vs. Gewinner VF1 Halbfinale 2: Gewinner VF4 vs. Gewinner VF3

WIE GEHT ES WEITER? Die Viertelfinalpaarungen sind für den 13. und 20. April terminiert. Die Halbfinals finden am 11 und 18. Mai statt. Das große Finale in Budapest steigt am 31. Juni.