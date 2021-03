Europa League heute live: Die Übertragung des Achtelfinals im LIVE-STREAM

Im Kampf um den Einzug ins Europa-League-Viertelfinale treffen namhafte Teams aufeinander. Wir zeigen, wer spielt und wo Ihr die Spiele sehen könnt.

Am Donnerstagabend kämpfen die 16 verbliebenen Teams in der Europa League um den Einzug ins Viertelfinale - eine deutsche Mannschaft ist nicht mehr darunter, nachdem die TSG 1899 Hoffenheim (gegen Molde FK) und Bayer Leverkusen (gegen die Young Boys Bern) als letzte Bundesliga-Vertreter in der Runde der letzten 32 die Segel streichen mussten.

Das deutsche Abschneiden in der Europa-League-Saison 20/21 ist dabei durchaus symptomatisch: Noch nie konnte ein Bundesliga-Team den Wettbewerb gewinnen. Stattdessen dominierten bislang englische und spanische Mannschaften - und auch diese Saison ist die Premier League mit Arsenal, Tottenham und Manchester United noch zahlreich und hochklassig in der Runde der letzten 16 vertreten, während Villarreal und Granada die Flagge Spaniens hochhalten.

Auch die italienische Serie A hat mit der AS Roma und der AC Mailand noch starke Team im Rennen. Die K.o.-Phase der Europa League verspricht also mehr als genug Spannung und hochklassigen Fußball. Anstoß für die frühen Partien ist am Donnerstag um 18.55 Uhr , die andere Hälfte der Achtelfinal-Rückspiele wird um 21.00 Uhr angepfiffen .

In diesem Artikel könnt Ihr nachlesen, wie und wo Ihr die Begegnungen der Europa League live verfolgen könnt.

Fußball heute live: Das Europa-League-Achtelfinale in der Übersicht

Die Übertragung der Europa League: So seht Ihr das Achtelfinale live

Die gute Nachricht vorweg: Jedes Spiel der UEFA Europa League ist live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen . Der RTL-Spartensender Nitro hat sich pro Spieltag eine Partie für die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gesichert , der Streamingdienst DAZN überträgt sämtliche Spiele live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Zudem präsentiert DAZN mit der "GoalZone" eine Konferenzschaltung aus allen Europa-League-Stadien, so dass Ihr kein Tor verpasst.

Datum Anstoß Spiel TV-Sender/LIVE-STREAM 18.03.2021 18:55 Arsenal vs. Olympiakos DAZN 18.03.2021 18:55 Molde FK vs. Granada DAZN 18.03.2021 18:55 Dinamo Zagreb vs. Tottenham DAZN 18.03.2021 18:55 Shaktar Donezk vs. AS Rom DAZN 18.03.2021 21:00 Glasgow Rangers vs. Slavia Prag DAZN 18.03.2021 21:00 Villarreal vs. Kiew DAZN 18.03.2021 21:00 Milan vs. ManUtd DAZN / RTL Nitro 18.03.2021 21:00 Young Boys vs. Ajax DAZN

Europa-League-Achtelfinale: alle Spiele im LIVE-STREAM bei DAZN

Beim Rückspiel zwischen dem AC Milan und Manchester United teilen sich RTL Nitro und DAZN die Übertragungsrechte - das Spiel läuft sowohl im Free-TV als auch im LIVE-STREAM bei DAZN. Alle andere Partien überträgt DAZN exklusiv - entweder als Einzelspiel oder in der von Jan Lüdeke und Christoph Stadler kommentierten GoalZone-Konferenz. Zudem zeigt DAZN gut 40 Minuten nach Abpfiff die Höhepunkte jeder Begegnung in der DAZN-Mediathek.

Bereits für 11,99 Euro im Monat - oder 119,99 Euro pro Jahr kannst Du ein DAZN-Abonnement abschließen , und damit nicht nur alle Europa-League-Partien sondern auch ausgewählte Spiele der Bundesliga und Champions League, sowie viele weitere Topwettbewerbe in anderen Sportarten wie die NBA und NFL live verfolgen.

Und das Beste: Der erste Monat ist dabei völlig kostenlos! Hier findest du weitere Informationen rund um die Abomodelle und jeweilige Konditionen, hier gehts zu den Download-Links der DAZN-App, mit der der du auch auf mobilen Geräten keine Übertragung verpasst.

Quelle: Getty Images

Das Achtelfinale der Europa League: Mit dem LIVE-TICKER von Goal nichts verpassen

Ihr seid unterwegs, wollt aber trotzdem über alle Geschehnisse des Europa-League-Achtelfinales informiert bleiben? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal die richtige Alternative für Euch. Goal liefert Spielereignisse fast in Echtzeit, Hintergrundinformationen und Statistiken rund um alle Spiele gibts noch dazu.

