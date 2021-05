Europa League: Dieses Spiel zeigt RTL heute live im Free-TV - alle Infos zur Übertragung

In der Europa League werden heute die beiden Finalteilnehmer ermittelt. Bei Goal erfahrt Ihr, welches Spiel RTL live im Free-TV überträgt.

In der Europa League finden am heutigen Donnerstag, 6. Mai, die Halbfinal-Rückspiele statt. Welche beiden Teams werden in das Finale in Danzig einziehen? Die Antwort auf diese Frage kann heute am späten Abend gegeben werden.

Nach den Hinspielen am vergangenen Wochenende zeichnet sich zumindest in einem Halbfinal-Duell ein klarer Trend ab. Manchester United ließ der AS Rom keine Chance und gewann klar mit 6:2. Diesen Vorsprung wird Manchester United im heutigen Rückspiel im Olympiastadion in Rom wohl kaum mehr nehmen lassen. Obwohl - in der Europa League hat es in der Vergangenheit schon so manche Sensation gegeben.

Noch völlig offen ist die Situation beim Duell zwischen dem FC Villarreal und dem FC Arsenal. Die Spanier treten heute mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel im Emirates Stadium an. Für reichlich Spannung ist bei diesem Hinspielergebnis also gesorgt. Beide Halbfinal-Rückspiele werden heute um 21 Uhr angepfiffen.

FC Arsenal vs. FC Villarreal heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Begegnung auf einen Blick

Wettbewerb Europa League (Halbfinale, Rückspiel) Begegnung FC Arsenal - FC Villarreal Ort Etihad Stadium, London Anpfiff Donnerstag, 6. Mai, 21 Uhr TV-Übertragung (Free-TV) RTL Nitro

Fußball heute live im Free-TV: RTL Nitro überträgt ein Spiel der Europa League

An dieser Stelle haben wir eine - inzwischen schon gewohnt - gute Nachricht! An jedem Europa-League-Donnerstag wird eine Partie live im Free-TV bei RTL Nitro gezeigt. Der Spartensender von RTL hat sich dafür die entsprechenden Übertragungsrechte gesichert.

In der Gruppenphase zeigte RTL Nitro jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Nach dem Aus von Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim im Sechzehntelfinale zeigte RTL Nitro jeweils eine andere hochkarätige Partie.

RTL Nitro überträgt die Europa League live: FC Arsenal vs. FC Villarreal heute im Free-TV sehen

Heute fiel die Wahl von RTL Nitro auf die Begegnung FC Arsenal gegen FC Villarreal. Angesichts des Ergebnisses aus dem Hinspiel sicher die richtige Entscheidung.

RTL Nitro könnt Ihr am heimischen TV über Kabel- oder Satelliten-Anschluss sehen. Der Sender beginnt mit der Übertragung des Europa-League-Abends heute bereits um 20.15 Uhr mit dem Countdown. Rechtzeitig zum Spielbeginn wird dann nach London geschaltet.

FC Arsenal vs. FC Villarreal heute live im Free-TV: Die Übertragung bei RTL Nitro im Überblick

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr bei RTL Nitro

20.15 Uhr bei RTL Nitro Anpfiff: 21 Uhr bei RTL Nitro

21 Uhr bei RTL Nitro Kommentar: Marco Hagemann und Steffen Freund

Marco Hagemann und Steffen Freund Moderation: Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller

FC Arsenal vs. FC Villarreal heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung bei RTL Nitro im Internet

Zum Spiel FC Arsenal gegen FC Arsenal wird heute von RTL Nitro auch ein LIVE-STREAM angeboten. Diesen könnt Ihr über TVNow, das offizielle Streamingportal von RTL, empfangen. Einen kleinen Haken hat das jedoch: Um Liveinhalte von RTL Nitro sehen zu können, müsst Ihr vorher ein Abo abschließen.

Falls Ihr noch keines habt, könnt Ihr das Spiel bei rechtzeitiger Anmeldung ohne anfallende Kosten sehen. Die ersten 30 Tage sind nämlich kostenlos.

Hier gibt's alle Infos zu TVNow!

Europa League heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison alle Spiele der Europa League live als Einzelspiel im LIVE-STREAM. Dort könnt Ihr heute also sowohl FC Arsenal gegen FC Villarreal als auch das andere Halbfinal-Rückspiel zwischen AS Rom und Manchester United live sehen. Eine Konferenz der beiden Spiele in der "Goalzone" wird es heute aber nicht geben. Folgendes Personal ist heute bei DAZN ab kurz vor 21 Uhr im Einsatz:

FC Arsenal vs. FC Villareal: Kommentator: Max Gross, Experte: Sebastian Kneißl

Kommentator: Max Gross, Experte: Sebastian Kneißl AS Rom vs. Manchester United: Kommentator: Max Siebald, Experte: Benny Lauth

Neben der kompletten Europa League hat DAZN auch noch ausgewählte Spiele der Bundesliga, die Champions League, europäische Topligen (La Liga, Serie A, Ligue 1) und auch jede Menge Länderspiele in seinem umfangreichen Live-Programmangebot.

Neukunden schenkt DAZN den ersten Monat kostenlos. So könnt Ihr bei rechtzeitiger Anmeldung die Spiele heute gratis ansehen! Nach Ablauf des Gratismonats könnt Ihr dann ein Abo buchen. Ihr habt die Wahl zwischen einem Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) oder einem Jahresabo (einmalig 119,99 Euro).

Hier geht's zum Gratismonat!

FC Arsenal vs. FC Villarreal heute live im Free-TV bei RTL: Die Aufstellungen

Auch in der Europa League müssen die Aufstellungen der Teams etwa eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben werden. Ist dies passiert, zeigen wir Euch diese hier.

