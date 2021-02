Europa League: Dieses Spiel zeigt RTL heute live im Free-TV - alle Infos zur Übertragung

Die Europa League startet in die K.o.-Phase - mit dabei sind Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim. Goal erklärt, welche Spiele RTL heute überträgt.

Nach der Champions League ist vor der Europa League: Auch der zweite internationale Wettbewerb der UEFA startet heute in die K.o.-Phase, mit Bayer Leverkusen und der TSG 1899 Hoffenheim sind noch zwei deutsche Mannschaften dabei.

Insgesamt 32 Mannschaften kämpfen um den Einzug in das Achtelfinale, mit dabei sind so einige ernstzunehmende Titelkandidaten: FC Arsenal, Manchester United, AS Rom, Tottenham Hotspur, SSC Neapel, LOSC, Ajax Amsterdam... die Liste ist lang.

Aus deutscher Sicht ist ein Weiterkommen in der ersten Runde möglich: Hoffenheim spielt gegen Molde FK, Bayer Leverkusen trifft auf Young Boys Bern.

Es erwarten uns wieder einige spannende Momente in der Europa League. Goal erklärt in diesem Artikel, welche Spiele durch den Fernsehsender RTL übertragen werden.

Die Europa League heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Diese Begegnungen stehen an

Wolfsberger AC Tottenham Hotspurs Dynmao Kiew Club Brügge Real Sociedad San Sebastian Manchester United Roter Stern Belgrad AC Mailand Slavia Prag Leicester City Sporting Braga AS Rom FK Krasnodar Dynamo Zagreb Young Boys Bern Bayer Leverkusen Olympiakos Piräus PSV Eindhoven Benfica Lissabon FC Arsenal Royal Antwerp FC Glasgow Rangers RB Salzburg FC Villarreal TSG 1899 Hoffenheim Molde FK FC Granada SSC Neapel Maccabi Tel Aviv Schachtjar Donezk Lille OSC Ajax Amsterdam

Fußball heute LIVE im TV: RTL überträgt die Europa League

Die Europa League ist zwar nicht ganz so prominent besetzt wie die große Schwester Champions League - trotzdem wollen viele Fußballanhänger:innen, besonders der beteiligten Vereine, den Wettbewerb verfolgen.

Auch Pay-TV-Sender RTL hält die Übertragungsrechte an bestimmten Begegnungen, so auch für ein Spiel am heutigen Donnerstag - das wollen wir uns etwas genauer anschauen.

RTL überträgt Europa League: TSG Hoffenheim im Free-TV

Der betroffene Verein ist dabei die TSG 1899 Hoffenheim. Das Spiel zwischen Hoffenheim und Molde FK, welches in Villarreal stattfindet, wird heute durch RTL Nitro übertragen.

Der Sender, der zur RTL Group gehört und meistens eine kleinere Zuschauerquote als die großen Sender hat, überträgt in dieser Saison die Europa League LIVE - wenn auch nicht exklusiv.

Fast zwei Stunden Vorlauf: RTL Nitro überträgt heute Molde - Hoffenheim

Wie immer in dieser Saison überträgt auch der Streamingdienst DAZN (Kostenlosen Probemonat hier buchen) die Europa League - allerdings soll uns das erst einmal nicht interessieren, unser Blick geht ins Fernsehen.

Obwohl das Spiel erst um 21.00 Uhr in Villarreal losgeht, ist RTL Nitro im Internet bereits um 19.05 Uhr via LIVE-STREAM auf Sendung - also fast zwei Stunden vor Anpfiff!

Hoffenheim vs. Molde FK: RTL Nitro überträgt heute LIVE

Dabei wird auf die verrückte Saison der Hoffenheimer geschaut, inklusive Corona-Erkrankungen, Reisechaos und der Blick in die Wohnzimmer von Hoffenheimfans. Das alles findet im LIVE-STREAM auf nitro-tv.de statt.

Die eigentliche Übertragung im TV startet dann um 20.15 - auch hier gibt es also jede Menge Vorlauf. Mit dabei sind dann unter anderem Laura Wontorra, Roman Weidenfeller und Jan Age Fjörtoft.

Hoffenheim gegen Molde: So sieht die RTL-Übertragung aus

Beginn des LIVE-STREAMS: 19.05 Uhr

19.05 Uhr Beginn der TV-Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Fernsehsender : RTL Nitro

: RTL Nitro Gezeigte Begegnung : Molde FK - TSG 1899 Hoffenheim

: Molde FK - TSG 1899 Hoffenheim Moderatoren, Experten, Kommentatoren: Steffen Freund Laura Wontorra Roman Weidenfeller Jan Age Fjörtoft Marco Hagemann



Fußball heute im RTL: So seht ihr die Europa League und TSG Hoffenheim im TV und LIVE-STREAM

RTL Nitro überträgt also heute die Begegnung zwischen Molde und Hoffenheim - dafür hat RTL einiges in Gang gesetzt. Der Sender kann nämlich für die Sendung "RTL Sportbude" ein vollständig neues TV-Set präsentieren.

Das gesamte Europa-League-Studio RTLs wird also komplett neu und anders daherkommen - ein Blick in die knapp zwei Stunden Vorberichtserstattung dürfte sich also lohnen.

Molde - Hoffenheim LIVE im TV: So läuft die Übertragung bei RTL Nitro

Ihr wollt das Spiel im TV verfolgen, wisst aber nicht, wie das funktioniert? Dann schaut mal hier vorbei, dort wird der Empfang genau erklärt - das Programm könnt ihr kostenlos sehen!

Falls ihr bereits vorher auf dem Sender sein wollt oder im Anschluss weiter RTL Nitro sehen wollt, erwarten euch folgende Sendungen: Von 19.45 Uhr bis 20.15 Uhr läuft "Immer wieder Jim", nach Spielende der Hoffenheim-Partie gibt es die Highlights der anderen zeitgleichen Europa-League-Begegnungen zu sehen.

RTL Nitro im LIVE-STREAM: Das Hoffenheim-Spiel im Internet verfolgen

Ihr habt keinen Fernseher, wollt das Spiel aber trotzdem unbedingt verfolgen? Dann dürft ihr den technischen Fortschritt loben, das Spiel wird nämlich auch via LIVE-STREAM im Internet übertragen!

Wie bei allen anderen Sendungen auch, die durch RTL oder anderen Sendern der RTL Group ausgestrahlt werden, sind diese LIVE oder im Re-Live auf TVNow zu sehen. Hier geht's zum Streamingportal!

Alle Europa-League-Spiele LIVE und kostenlos: DAZN überträgt auch Hoffenheim und Leverkusen

Eine letzte Option gibt es noch, um Molde gegen Hoffenheim zu verfolgen, allerdings hat diese nichts mit RTL zu tun: DAZN hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Begegnungen der Europa League, so auch an den heutigen Partien.

Ihr könnt euch also jedes einzelne Spiel im Einzelspiel anschauen, alternativ steht euch auch die "Goalzone", die DAZN-eigene Konferenz zur Verfügung. Hier geht's zum kostenlosen und unverbindlichen Probemonat!

