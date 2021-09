Die neue Saison der Europa League 2021/22 beginnt: Goal liefert einen Übersicht über die Übertragung aller Spiele live im TV und LIVE-STREAM.

Die neue Saison in der Europa League hat begonnen! In der Gruppenphase kämpfen die Teams darum, in die K.o.-Runde zu kommen, um am Ende die Trophäe gewinnen zu können. Die Frage aller Fragen lautet zum Start der neuen Kampagne wieder einmal: Wie sieht es mit der Übertragung aus?

In diesem Artikel liefert Goal einen Überblick zu den wichtigsten Informationen zur Europa League, seien es die Rahmendaten, die Teams oder die Übertragungsrechte. Zudem gibt es bei Goal auch die wichtigsten News aus diesem Wettbewerb.

Europa League 2021/22: Der Wettbewerb auf einen Blick

Wettbewerb : UEFA Europa League

: UEFA Europa League Start : 15. September 2021, Finale: 18. Mai 2022

: 15. September 2021, Finale: 18. Mai 2022 Teilnehmende Teams : 32 in der Gruppenphase

: 32 in der Gruppenphase Modus : Gruppenphase > Runde der letzten 32 > Achtelfinale > Viertelfinale > Halbfinale > Finale

: Gruppenphase > Runde der letzten 32 > Achtelfinale > Viertelfinale > Halbfinale > Finale Titelverteidiger : FC Villarreal

: FC Villarreal Finalort : Sevilla (Spanien)

: Sevilla (Spanien) Anstoßzeiten der Spiele: 18:45 Uhr und 21:00 Uhr

Europa League live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Saison 2021/22 gehen an..... - RTL. Bitte was? Für die Fans des Wettbewerbs ist dies durchaus eine Überraschung, immerhin war in der letzten Spielzeit der Ismaninger Sender DAZN der Hauptanbieter der Spiele. Dort wurden alle Spiele live im TV und LIVE-STREAM gezeigt, als Einzelspiel und auch in der Konferenz.

Wer #SGEFB nicht im Stadion verfolgen kann, kann dies mit dem Streamingportal TVNOW der Mediengruppe @RTL_com tun. Zudem bieten EintrachtTV und EintrachtFM exklusive Optionen 👇#SGEuropa #UEL https://t.co/Ca7BnzIvC4 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 16, 2021

Das Ganze ist nun allerdings zu RTL gewandert. Zudem kommt noch ein neuer Wettbewerb hinzu - nämlich die UEFA Conference League. Diese wird ebenso live im TV und LIVE-STREAM von RTL und TVNow gezeigt / übertragen. Damit ist DAZN komplett aus dem Rennen, wenn es um die Übertragung der Europa League und der Conference League geht.

Europa League live im TV: Die Übertragung im deutschen Fernsehen

Im deutschen Fernsehen laufen die Spiele der UEFA Europa League im Free-TV nicht allesamt. Nur eine Partie pro Spieltag wird live im Fernsehen im Free-TV übertragen - das sind zumeist die Duelle der deutschen Teams. Die restlichen Spiele können nicht im Fernsehen angeschaut werden.

Europa League im LIVE-STREAM sehen: So laufen die Spiele im Netz

Dagegen kommt eine Vielzahl an Begegnungen pro Spieltag im LIVE-STREAM auf TVNow. Allerdings sind das nicht alle Duelle - pro Matchday laufen bis zu acht Spiele live im LIVE-STREAM. Jedoch geht das wiederum nicht kostenlos - über TVNOW Free sind Live-Sport-Events nicht einsehbar.

Um jedoch den Service von TVNow zu testen, gibt es einen Gratismonat (30 Tage).

Danach kostet eine PREMIUM-Mitgliedschaft 4,99 Euro pro Monat. Die TVNow-App gibt es für alle gängigen Smart-TVs als Download, Ihr könnt mit einem Abonnement die Europa League also entspannt auf der Couch verfolgen.

Mit TVNow-Premium habt Ihr zudem die Möglichkeit, verpasste Spiele bis zu 30 Tage danach im Re-Live schauen zu können.

Moderiert wird die UEFA Europa League und UEFA Conference League bei der RTL Mediengruppe von Anna Kraft und Laura Papendick.

Europa League live auf TVNow: Mit diesen Paketen seht Ihr die LIVE-STREAMs nach dem Gratismonat

TVNOW Premium TVNOW Premium+ TVNOW LIVE-ONLY Highlights nach Ausstrahlung

ausgewählte Folgen vor der Ausstrahlung sehen

Zugriff auf diverse LIVE-STREAMS

u.v.m.

4,99€ pro Monat Streaming auf unterschiedlichen Geräten

fast werbefrei

Downloads möglich

7,99€ pro Monat Zugriff auf die LIVE-STREAMS von RTL, VOX, RTLZWEI etc.

2,99€ pro Monat

Europa League 2021/22: Die acht Gruppen

A B C D E F G H Lyon

Rangers

Sparta Praha

Brøndby Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz Napoli

Leicester

Spartak Moskva

Legia Warszawa Olympiacos

Frankfurt

Fenerbahçe

Antwerp Lazio

Lokomotiv Moskva

Marseille

Galatasaray Braga

Roter Stern Moskau

Ludogorets Rasgrad

Midtjylland Leverkusen

Celtic

Real Betis

Ferencváros GNK Dinamo Zagreb

Genk

West Ham

Rapid Wien

Who'll score more goals in the #UEL this season? ⚽️ pic.twitter.com/vUYxcFAZZI — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 14, 2021

Europa League live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des 1. Spieltags