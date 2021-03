Europa League: Dieses Spiel zeigt RTL heute live im Free-TV - alle Infos zur Übertragung

Die deutschen Mannschaften sind in der UEFA Europa League ausgeschieden. Goal weiß jedoch, dass nun ein echtes Highlight live übertragen wird.

Bayer 04 Leverkusen und 1899 Hoffenheim sind in der Runde der letzten 32 als letzte deutsche Hoffnungsträger kläglich gescheitert. Die Auslosung für das Achtelfinale hat jedoch einen ganz besonderen Leckerbissen ergeben: Manchester United empfängt heute um 18.55 Uhr im Old Trafford die AC Mailand. Und ihr könnt live dabei sein.

Das Duell zwischen Manchester United und Milan klingt nicht nur nach Königsklasse - es ist das Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die sich insgesamt zehn Titel im höchsten europäischen Vereinswettbewerb teilen.

Die Red Devils bewiesen erst am vergangenen Sonntag beim 2:0 über den schier unschlagbaren Stadtrivalen Manchester City, dass wieder mit ihnen zu rechnen ist. Wie United liegt auch der AC Mailand in der nationalen Meisterschaft auf dem zweiten Platz (hinter Inter), zeigte aber in letzten Wochen durchwachsene Leistungen. Unter anderem verloren die Rossoneri das Derby gegen Inter mit 0:3 und ließen so wichtige Punkte im Titelrennen liegen.

Einziger Wermutstropfen bei diesem Gipfeltreffen: Zlatan Ibrahimovic wird höchstwahrscheinlich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub verzichten müssen, er laboriert noch an einer Adduktorenverletzung.

Wettbewerb UEFA Europa League, Achtelfinal-Hinspiel Begegnung Manchester United - AC Milan Ort Old Trafford, Manchester Anpfiff 18.55 Uhr Übertragung RTL Nitro, DAZN

Manchester United vs. AC Milan: RTL Nitro überträgt die Europa League live

Ein Europapokal-Klassiker im Free-TV! RTL Nitro überträgt das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale zwischen den Red Devils und Rossoneri im Free-TV über Kabel- oder Satelliten-Anschluss. Ab 18.30 Uhr geht der Kölner Sender mit Moderatorin Laura Wontorra auf Sendung, die von Experte Roman Weidenfeller flankiert wird. Die 90 Minuten werden von Kommentator Marco Hagemann und Europameister Steffen Freund als Experten begleitet. Wenn der Klassiker abgepfiffen wird, könnt ihr außerdem eine Zusammenfassung aller anderen Partien des Achtelfinals sehen.

Alle Europa-League-Spiele LIVE und kostenlos: DAZN überträgt auch Man United vs. Milan

DAZN bietet eine weitere Alternative, die 90 Minuten live zu sehen. Der Streamingdienst sicherte sich die Übertragungsrechte an allen Begegnungen der Europa League, so auch an diesem Leckerbissen. Uli Hebel begleitet euch heute als Kommentator durch die 90 Minuten, der Experte an seiner Seite ist Sebastian Kneißl.

Neben den Einzelspielen bietet DAZN mit "GoalZone" auch eine eigene Konferenz an. Wer also in allen Stadien dabei sein und kein Tor verpassen möchte, ist hier richtig!

DAZN könnt Ihr entweder auf Eurem mobilen Endgerät oder über den Smart-TV verfolgen. Als Neukunde könnt Ihr DAZN für einen Monat kostenlos testen, danach kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Hier geht's zum kostenlosen und unverbindlichen Probemonat.

Man United vs. Milan: Die Übertragung im Überblick

