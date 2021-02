Europa League heute live: Die Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM

Die Rückspiele der Zwischenrunde in der Europa League stehen an, doch welcher Sender überträgt heute welches Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Wer sichert sich heute Abend den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale? Die Rückspiele der Zwischenrunde stehen an, für beide deutschen Teams hätte es eine durchaus bessere Ausgangslage geben können.

Die Hinspiele der Zwischenrunde am vergangenen Donnerstag brachten teilweise sehr wilde Ergebnisse: Ein Blick auf die Resultate der Begegnungen mit deutscher Beteiligung reicht, um erahnen zu können, wie viele Tore insgesamt an diesem Abend gefallen sind.

Bayer Leverkusen musste sich den Young Boys Bern mit 3:4 (!) geschlagen geben. In der ersten Hälfte lag die Werkself gar mit 0:3 in Rückstand. Das Spiel ging zwar verloren, drei Auswärtstore sind aber auch nicht verkehrt. Leverkusen genügt heute schon ein 1:0, um ins Achtelfinale einziehen zu können. Das Hoffenheim-Spiel war ähnlich verrückt, die TSG spielte gegen den norwegischen Vertreter Molde FK 3:3-Unentschieden. Schaffen beide Teams den Einzug in die nächste Runde?

In diesem Artikel gibt Goal Euch einen Überblick, welcher Sender heute welches Spiel der Europa live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Europa League heute live: Die Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM - die Übertragungsrechte

Wir haben gute Nachrichten für Euch, denn in dieser Saison wird jedes Spiel der Europa League live und über die volle Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Streamingdienst DAZN wird alle Begegnungen im LIVE-STREAM zeigen, dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr das Einzelspiel oder die Konferenz schauen möchtet.

Pro Spieltag wird der Free-TV-Sender RTL Nitro eine Partie mit deutscher Beteiligung übertragen - das Ganze läuft parallel zur DAZN-Sendung. Gute Nachrichten gibt es hier für alle Fans von Bayern Leverkusen...

Gute Besserung, Lars #Bender! 🙏#Bayer04 muss auf absehbare Zeit auf Lars Bender verzichten, der am vergangenen Freitag am rechten Außenmeniskus operiert wurde.



Zur Meldung 👉 https://t.co/dE5EP3qK05 pic.twitter.com/IUkkWb8lbU — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 23, 2021

Europa League heute live: Die Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM - der Überblick

Duell Anstoß Datum TV-Sender / LIVE-STREAM Tottenham Hotspur - Wolfsberger AC 18 Uhr 24. Februar 2021 DAZN TSG 1899 Hoffenheim - Molde FK 18:55 Uhr 25. Februar 2021 DAZN FC Arsenal - SL Benfica 18:55 Uhr 25. Februar 2021 DAZN SSC Neapel - FC Granada 18:55 Uhr 25. Februar 2021 DAZN Ajax Amsterdam - OSC Lille 18:55 Uhr 25. Februar 2021 DAZN Glasgow Rangers - Royal Antwerpen 18:55 Uhr 25. Februar 2021 DAZN Schachtar Donezk - Tel Aviv 18:55 Uhr 25. Februar 2021 DAZN FC Villareal - RB Salzburg 18:55 Uhr 25. Februar 2021 DAZN Bayer 04 Leverkusen - Young Boys Bern 21 Uhr 25. Februar 2021 RTL Nitro / DAZN Leicester City - Slavia Prag 21 Uhr 25. Februar 2021 DAZN Manchester United - San Sebastian 21 Uhr 25. Februar 2021 DAZN PSV - Olympiacos Piräus 21 Uhr 25. Februar 2021 DAZN AS Rom - Sporting Braga 21 Uhr 25. Februar 2021 DAZN AC Mailand - Roter Stern Belgrad 21 Uhr 25. Februar 2021 DAZN Dynamo Zagreb - FK Krasnodar 21 Uhr 25. Februar 2021 DAZN Club Brügge - Dynamo Kiew 21 Uhr 25. Februar 2021 DAZN

Europa League heute live: Die Übertragung der Spiele im LIVE-STREAM

Alle Spiele der Europa League bekommt Ihr im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen! Der Streamingdienst sendet heute Abend ab 18.40 Uhr, Ihr könnt die Begegnungen entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz, der "GoalZone", schauen.

Die Partie zwischen TSG 1899 Hoffenheim und Molde FK wird von Uli Hebel und Sebastian Kneißl kommentiert, in der GoalZone hört Ihr die Stimmen von Lukas Schönmüller und Jan Lüdeke. Die 21-Uhr-Spiele werden natürlich auch live übertragen, Leverkusen gegen Bern kommentieren Jan Platte und Ralph Gunesch.

Die Europa League könnt Ihr ganz bequem mit der DAZN-App schauen, die es überall für diverse Endgeräte zum Herunterladen gibt.

DAZN könnt Ihr als Neukunde für einen Monat lang gratis testen. Wer sich für das Programm des Streamingdienstes interessiert, dem haben wir hier einen separaten Artikel dazu verlinkt. Nachdem der Probemonat abgelaufen ist, könnt Ihr entscheiden, ob Ihr das Abonnement verlängern wollt oder nicht. Monatlich kostet DAZN 11,99 Euro oder einmalig als Jahresabo 119,99 Euro. DAZN ist jederzeit kündbar.

Europa League heute live: Die Übertragung der Spiele im TV

RTL Nitro zeigt pro Spieltag eine ausgewählte Partie im Free-TV! Heute wird RTL Nitro Bayer Leverkusen gegen Young Boys Bern übertragen. RTL Nitro geht bereits ab 20.15 Uhr aus Köln auf Sendung. Laura Wontorra wird den Fußballabend moderieren, Roman Weidenfeller kommt als Experte im Studio zum Einsatz. Live aus Leverkusen werden Kommentator Marco Hagemann und Steffen Freund vom Spiel berichten. Hier gibt's den Link zu RTL Nitro.

Bild: Getty Images

Europa League heute live: Die Übertragung der Spiele im LIVE-STREAM: RTL Nitro

Leverkusen gegen Bern wird es heute Abend auch im LIVE-STREAM von RTL Nitro zu sehen geben. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream, zu den Konditionen findet Ihr hier alle Infos. Ihr könnt die Übertragung entweder auf der Webseite RTL Nitros oder über Facebook verfolgen. Der Inhalt des Streams ist dabei identisch mit dem der der TV-Übertragung.

Europa League heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Goal stellt Euch zu den Spielen der Europa League einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung. Fast in Echtzeit erfahrt Ihr dort alles Wichtige zu den Rückspielen der Zwischenrunde. Zusätzlich zum aktuellen Spielgeschehen liefern wir auch interessante Statistiken - schaut mal rein!

Europa League heute live: Alle Übertragungen im Überblick