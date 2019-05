Europa League, Halbfinale: Fußball heute live in TV und LIVE-STREAM - alles zur Übertragung

Rückspiele im Halbfinale der Europa League: Goal erklärt ausführlich, wie, wo und wann die Spiele heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt werden.

Das Finale der UEFA winkt und vier Teams haben ihre Augen auf den Pokal gerichtet, der am 29. Mai in Baku vergeben wird. Zuvor stehen aber noch die Rückspiele im Halbfinale am 9. Mai 2019 um 21 Uhr an.

Die deutsche Fahne hält weiter die Frankfurter Eintracht hoch, die es aber mit dem zu tun hat. Das Hinspiel in der Commerzbank Arena endete mit einem 1:1, wobei man den Hessen den Kräfteverschleiß der vergangenen Monate doch anmerkte. Am vergangenen Wochenende unterlag das Team von Adi Hütter dann sogar mit 1:6 bei Bayer 04 Leverkusen und verpatzte so die Generalprobe. Dennoch: Die SGE ist eine kampfstarke Truppe, die an der Stamford Bridge nichts unversucht lassen wird, um ins Finale einzuziehen.

Im anderen Halbfinale hat Chelseas Stadtrivale Arsenal gute Karten: Die Gunners gewannen das Hinspiel gegen den mit 3:1 und können mit dem Zwei-Tore-Polster in die Partie im Mestalla gehen.

Europa League, Halbfinale: Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal sagt Euch, wie die Runde der letzten vier in den deutschen Medien verfolgt werden kann.

Europa League, Halbfinale: Fußball heute live im TV sehen - so geht's

Es gibt gute Nachrichten für alle Fans, die den Endspurt der UEFA Europa League auf keinen Fall verpassen wollen: Die Europa League ist trotz vieler Änderungen bei den Rechten weiter im deutschen Fernsehen zu sehen. Zwar gibt es nicht alle Spiele im TV zu sehen, dennoch wird pro Spieltag eine Begegnung live im deutschen TV gezeigt / übertragen. Wo, das erfahrt Ihr in den kommenden Zeilen.

Europa League, Halbfinale: Fußball heute live im Free-TV sehen: RTL

Die UEFA Europa League im Free-TV: Seit der K.o.-Runde nimmt sich RTL der Euro League an und zeigt / überträgt ein Duell live und in voller Länge im TV. Zuvor war es der Spartensender RTL Nitro, der in der Gruppenphase an jedem Donnerstagabend live vor Ort war, wenn eine deutsche Mannschaft im Einsatz war.

Das Ganze nimmt nun der Hauptsender selbst in die Hand und ist an diesem Donnerstag live vor Ort, wenn Bundesligist an der Stamford Bridge um den Einzug ins Finale der Europa League kämpft. Ab 20.15 Uhr melden sich Roman Weidenfeller und Moderatorin Laura Wontorra live aus London zu Wort, um mit den Vorberichten zu starten. Um 21 Uhr ertönt dann der Anpfiff.

Europa League, Halbfinale: Fußball heute live im TV bei Sky sehen?

Einst war der Unterföhringer TV-Sender Sky der Rechteinhaber Nummer eins der Europa League, das ist jedoch nicht mehr so. Mittlerweile hat der Streamingdienst DAZN gemeinsam mit dem Free-TV-Sender RTL / RTL Nitro das Kommando übernommen.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Das Halbfinale der UEFA Europa League wird heute nicht live im TV bei Sky gezeigt / übertragen. Die vollen 90 Minuten von Chelsea vs. Eintracht Frankfurt sind nur bei RTL zu sehen, Valencia vs. Arsenal läuft nicht im Fernsehen.

Wer allerdings eines beide Spiele gleichzeitig oder nur die Gunners sehen will, der muss auf einen LIVE-STREAM ausweichen. Ihr wollt mehr wissen? Dann lest weiter.

Europa League, Halbfinale: Fußball heute im LIVE-STREAM sehen

Die Europa League 2018/19 läuft alternativ zur TV-Übertragung auch in einem LIVE-STREAM. Das ist die Lösung für alle die unter Euch, die nicht am TV sitzen wollen, sondern sich an einem anderen mobilen Endgerät vergnügen wollen.

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN zeigt die Spiele der UEFA Europa League seit der Saison 2018/19 in voller Länge live im Stream. Heißt: Bei DAZN laufen alle Halbfinalspiele. Zudem hat der Service eine Konferenzschaltung eingeführt, mit der beide Spiele an diesem Abend in einem Stream auftauchen - die Goal-Zone.

Im Detail heißt das am Donnerstag für Euch: Zu Chelsea vs. Eintracht Frankfurt und Valencia vs. Arsenal wird ab 20.45 Uhr die Vorberichterstattung bei den Einzelspielen losgehen. Mit Anpfiff der beiden Spiele ist dann auch Christoph Stadtler in der Goal-Zone-Konferenz am Start.

Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr, welche Voraussetzungen man treffen muss, um auf den LIVE-STREAM von DAZN zugreifen zu können.

Europa League, Halbfinale: Fußball heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - so geht's

DAZN zeigt beide Halbfinalspiele heute live im Stream und ist daher sowohl in London als auch in Valencia vor Ort, wenn entschieden wird, wer das Europa-League-Finale 2018/19 erreicht. Doch was braucht Ihr, um live dabei sein zu können?

Um 21 Uhr geht's auf beiden Plätzen an der Stamford Bridge und im Mestalla rund, bis dahin müsst auch Ihr aktiv werden: Für den LIVE-STREAM zu beiden Begegnungen müsst Ihr Euch bei DAZN als Neukunde registrieren. Das ist jedoch nur halb so schlimm, denn mit der Neuanmeldung erhaltet Ihr einen Gratismonat beim Ismaninger Streamingdienst.

Nach Eingabe von Eurer E-Mail-Adresse und einem Passwort könnt Ihr dann die vollen 90 Minuten auf beiden Plätzen gratis sehen. Das gilt dann 30 Tage lang, ehe der Monat verfällt und Ihr (falls Ihr wollt) 9,99 Euro pro Monat für den weiteren Service bei DAZN bezahlt. Kündigen könnt Ihr, wann immer Ihr wollt!

Europa League, Halbfinale: Fußball heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Entscheidet Ihr Euch an diesem Donnerstag für den DAZN-Gratismonat, dann habt Ihr gleich mehrere Vorteile. Mit im Monat enthalten sind nämlich gleich mehrere Großereignisse des Sports. Welche, das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Soviel vorab: In der Welt von DAZN ist nicht nur die Europa League enthalten. Die , alle europäischen Top-Ligen aus , , und und auch Länderspiele hat der Dienst im Programm. Zudem zeigt DAZN die Highlights der 1. und 2. nur 40 Minuten nach Abpfiff der Spiele. Wenn Ihr sehen wollt, was in diesen Tagen so läuft, dann könnt Ihr das hier tun.

Europa League, Halbfinale: Fußball heute live in der DAZN-App

Da DAZN eine eigene App auf dem Markt verankert hat, kann man auch über diese die LIVE-STREAMS des Portals ansehen und dort Spitzensport in voller Länge genießen.

Um auf den Stream von DAZN zuzugreifen, muss die kostenlose App im Google-Play-Store oder Apple-Store gedownloadet werden. Besitzer einer Playstation 4 oder eines Amazon Fire TV Sticks haben die Chance, die App sogar ganz einfach und kostenfrei auf ihren Smart-TV zu ziehen. Anmelden, Loslegen!

Europa League, Halbfinale: Fußball heute live in TV und LIVE-STREAM: Donnerstag, 9. Mai 2019

Nach zunächst gleich drei verschiedenen Anstoßzeiten in der Gruppenphase sind mittlerweile nur noch vier Teams im Wettbewerb, sodass beide Begegnungen am Donnerstag zur selben Zeit angepfiffen werden. Um 21 Uhr nämlich!

Das Halbfinale der Europa League heute live im TV und im LIVE-STREAM: RTL oder DAZN? Wir liefern Euch eine Übersicht, wo Ihr hinmüsst!

Halbfinale Wettbewerb Anstoßzeit TV-Sender / LIVE-STREAM FC Chelsea - Eintracht Frankfurt Europa League 21 Uhr DAZN / RTL FC Villareal - FC Valencia Europa League 21 Uhr DAZN GOAL-Zone 21 Uhr DAZN

Europa League, Halbfinale: Fußball heute live in TV und LIVE-STREAM: Eintracht Frankfurt

Europa League, Halbfinale: FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt in TV und LIVE-STREAM

Weil die Frankfurter Eintracht das letzte verbliebene deutsche Team in der Europa League ist, wird die Begegnung der Hessen in London am Donnerstag auch live im TV bei RTL gezeigt / übertragen.

Neben der Free-TV-Übertragung von RTL (ab 20.15 Uhr) könnt Ihr das Team von Adi Hütter auch im LIVE-STREAM bei DAZN (ab 20.45 Uhr) anfeuern. Wollt Ihr auch Bilder von Valencia vs. Arsenal, solltet Ihr die Goal-Zone von DAZN bemühen.

Europa League, Halbfinale: Der bisherige Weg von Eintracht Frankfurt

