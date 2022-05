Europa League: Gab es schon mal ein Finale mit zwei deutschen Mannschaften?

Sowohl Eintracht Frankfurt als auch RB Leipzig stehen im Halbfinale der Europa League. Beide Teams konnten das Hinspiel gewinnen, Leipzig setzte sich mit 1:0 gegen die Glasgow Rangers durch, Frankfurt besiegte West Ham United mit 2:1.

Zwei Unentschieden würden also reichen, um beide deutschen Mannschaften in das Finale zu bringen. Das findet übrigens am 18. Mai 2022 im Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla statt. Gab es eigentlich schon einmal in der Geschichte des Wettbewerbs ein rein deutsches Endspiel? Die Antwort darauf erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

GOAL liefert Euch die Infos zur Geschichte der Europa League und den deutschen Finals.

Europa League: Gab es schon einmal ein Finale mit zwei deutschen Mannschaften?

Um diese Frage zu klären, müssen wir in der Historie der Europa League etwas weiter zurückgehen. Bei der Europa League handelt es sich sozusagen um den Nachfolgewettbewerb des UEFA-Cups. Diese Namensänderung erfolgte 2009 und in der Saison 2009/10 ging erstmals die Europa League unter diesem Namen an den Start.

Blickt man also auf diese letzten zwölf Jahre zurück, dann sieht man schnell, dass es dort noch zu keinem deutschen Endspiel kam. Für Frankfurt ist es immerhin schon die zweite Halbfinalteilnahme. In der Saison 2018/2019 schied man damals gegen den FC Chelsea aus.

Wir haben ja gerade vom UEFA-Cup erzählt, und tatsächlich gab es dort ein Endspiel mit zwei deutschen Teams. 1980 trafen Borussia Mönchengladbach und wieder einmal Eintracht Frankfurt im Finale aufeinander. Im Hinspiel gewann Gladbach u.a. wegen eines Treffers des jungen Lothar Matthäus mit 3:2, das Rückspiel ging allerdings mit 0:1 verloren und so konnte Eintracht Frankfurt in der Saison 1979/80 das deutsche Finale im UEFA-Cup für sich entscheiden.

Die Chancen für ein deutsches Finale stehen dieses Jahr so gut wie nie, ob es dazu kommt, sehen wir dann ab heute Abend.

Die Bundesliga und Champions League live erleben - nur mit DAZN

Die Europa League läuft bei DAZN zwar leider nicht, dafür könnt Ihr dort so ziemlich alles andere sehen, was das Sportlerherz begehrt. Unter anderem den Großteil aller Champions-League-Partien, sowie alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Dazu kommen noch die französische, italienische und spanische Liga. Außerdem zeigt DAZN die NBA, NFL sowie Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts oder Motorsport.

Bezahlen müsst Ihr für DAZN 29,99 Euro monatlich im Monatsabo, falls Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, fallen pro Monat 24,99 Euro oder einmalig 274,99 Euro an.

Hier findet Ihr den Link zur Anmeldung.

Europa League: Wo wird der Wettbewerb übertragen?

Verantwortlich für das Zeigen der Europa League ist der Free-TV-Sender RTL. Dort wird pro Spieltag eine Begegnung mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge gezeigt. Auch das Endspiel könnt Ihr dort natürlich live sehen.

Außerdem bietet RTL noch einen LIVE-STREAM zu den Spielen auf der Plattform RTL+ an. Dieser ist allerdings nicht kostenlos verfügbar. Um Zugriff darauf zu bekommen, müsst Ihr ein gültiges Abo abschließen. Das kostet Euch 4,99 Euro pro Monat. Außer Ihr macht Gebrauch vom kostenlosen Probemonat.

Den Link dazu haben wir hier für Euch.