Europa League, Auslosung: Wann findet die Ziehung der nächsten Runde statt?

Die Auslosung der K.o.-Runde der Europa League verspricht auch in dieser Saison wieder spannende Duelle. Bevor die Achtelfinals ausgelost werden, geht es in der UEFA-Zentrale in Nyon (Schweiz) jedoch zunächst um die Play-Off-Runde.

Die Gruppendritten der Champions League kämpfen gegen die Zweiten in den Europa League Gruppen um den Einzug ins Achtelfinale. GOAL informiert Euch, wann die Ziehung der Zwischenrunde stattfindet.

Europa League, Auslosung: Wann wird die K.o.-Phase der Europa League ausgelost?

Die Play-Off-Runde der Europa League mit 16 Mannschaften wird am Montag, den 13. Dezember in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost.

Den kostenlosen LIVE-STREAM zur Auslosung findet Ihr direkt auf der UEFA-Homepage.

Europa League, Auslosung: Wann finden die Spiele statt?

Die Hinspiele sind jeweils für den 17. Februar terminiert und die Rückspiele finden eine Woche später statt. Interessant ist hierbei, dass Vereine aus demselben Verband nicht aufeinander treffen können.

Jene Mannschaften die aus der Champions League als Gruppendritter ausgeschieden sind, bestreiten Ihr Hinspiel zuhause. Den Gruppenzweiten der Europa League wird somit das Heimrecht für das Rückspiel und somit ein vermeintlicher Vorteil eingeräumt.

Die acht Sieger der Zwischenrunde stoßen im Anschluss im Achtelfinale zu den acht Gruppensiegern der Europa League.

Europa League, Play-off-Runde: Diese Teams sind dabei

Aus der Champions League spielen mit:

RB Leipzig

Borussia Dortmund

FC Porto

Sheriff Tiraspol

FC Barcelona

Atalanta Bergamo/FC Villarreal

FC Sevilla

Zenit St. Petersburg

In der Europa League Zweiter wurden (bisher sicher):

Glasgow Rangers

Real Sociedad

SSC Neapel

Olympiakos Piräus

Europa League, Achtelfinale: Diese Teams sind bereits als Gruppensieger eine Runde weiter