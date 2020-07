Europa League: Die Auslosung heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Freitag werden um 13 Uhr die Viertel- und Halbfinalpartien der in Nyon ausgelost. Dann erfahrenen die im Wettbewerb verbliebenen Vereine, mit welchen Kontrahenten es für sie weitergeht.

Wie alle anderen Wettbewerbe musste auch die Europa League wegen der Corona-Pandemie pausieren. Die UEFA hat sich nun entschieden, ab dem Viertelfinale den Wettbewerb in Turnierform in fertigzuspielen. Natürlich werden die noch ausstehenden Achtelfinalpartien auf normalem Wege ausgetragen. Es befinden sich mit , und dem noch drei deutsche Mannschaften im Wettbewerb.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo die Auslosung der Europa League live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Corona hat die Europa League im März während des Achtelfinales unterbrochen. Die noch ausstehenden Rückspiele werden am 5. und 6. August ausgetragen. Sollte es noch kein Hinspiel gegeben haben, wird der Viertelfinalist in nur einem Duell ausgemacht. Danach finden alle Spiele des Viertelfinals, Halbfinals und das Finale in Deutschland, in den Stadien in Köln , Düsseldorf , Duisburg und Gelsenkirchen statt. Auch hier gibt es pro Runde je eine Partie. Das Finale steigt am 21. August in Köln.

The #UEL quarter-finals, semi-finals and the final will be played as a straight knockout tournament in Cologne, Duisburg, Düsseldorf and Gelsenkirchen between 10 and 21 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.



Read more ⬇️