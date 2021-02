Europa League: Die Auslosung des Achtelfinals heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Alle Spiele der Zwischenrunde sind absolviert, nun werden direkt schon die Achtelfinals der Europa League ausgelost. Die Ziehung startet um 13 Uhr in Nyon.

Wer spielt gegen wen im Achtelfinale der Europa League? Das wird uns die Auslosung sagen, die heute im schweizerischen Nyon, im Haus des Europäischen Fußballs, stattfindet. Es wird keine verschiedenen Lostöpfe geben - ab dem Achtelfinale kann jeder gegen jeden spielen. Die Hinspiele werden bereits am 11. März ausgetragen, eine Woche später, am 18. März, steigt das Rückspiel.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Achtelfinale der Europa League heute live im TV und LIVE-STREAM ausgelost wird.

Vorab die gute Nachricht: Die Auslosung wird heute live und über die volle Länge übertragen! Der Streamingdienst DAZN und die UEFA werden die Ziehung im LIVE-STREAM zeigen. Im klassischen Fernsehen wird es die Veranstaltung nicht zu sehen geben, wir verraten Euch aber, wie Ihr die Ziehung trotzdem über Euren Smart-TV schauen könnt.

