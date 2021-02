Europa League, Achtelfinale: Manchester United und Milan duellieren sich, Leverkusen-Bezwinger Bern gegen Ajax

Nach dem Aus von Bayer Leverkusen und der TSG 1899 Hoffenheim geht die Europa League ins Achtelfinale. Dort wurden nun die nächsten Spiele ausgelost.

Die TSG 1899 Hoffenheim und Bayer Leverkusen schieden am Donnerstag aus der UEFA Europa League aus. Nun wird der Wettbewerb ohne deutsche Beteiligung fortgesetzt.

Im Achtelfinale der Europa League steht ein echter Leckerbissen an. Der englische Spitzenklub Manchester United trifft auf den italienischen Tabellenzweiten AC Mailand um Superstar Zlatan Ibrahimovic. Dies ergab die vom ehemaligen Stuttgart-Profi Hakan Yakin durchgeführte Auslosung in Nyon. Im Hinspiel am 11. März genießen die Engländer Heimrecht, die Rückspiele finden am 18. März statt.

Auf Leverkusen-Bezwinger Young Boys Bern wartet mit dem niederländischen Meister Ajax Amsterdam eine attraktive Aufgabe. Hoffenheim-Schreck Molde FC trifft im Duell der Außenseiter auf den FC Granada. Die großen englischen Klubs FC Arsenal (gegen Olympiakos Piräus) und Tottenham Hotspur (gegen Dinamo Zagreb) hatten Losglück und gehen als klare Favoriten in die Runde der letzten 16.

Nach dem Scheitern von Leverkusen und Hoffenheim am Donnerstag steht zum zweiten Mal nach 2013 kein deutscher Vertreter im Achtelfinale der Europa League. Das Finale im zweithöchsten europäischen Klubwettbewerb findet am 26. Mai in Danzig statt.

Europa League: Das Achtelfinale auf einen Blick

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ajax Amsterdam Young Boys Bern Dynamo Kiew FC Villarreal AS Rom Schachtjor Donezk Olympiakos Piräus FC Arsenal Dinamo Zagreb Tottenham Hotspur Manchester United AC Mailand Slavia Prag Glasgow Rangers FC Granada Molde FK

Europa League: Hoffenheim und Leverkusen raus - Blamage für den deutschen Fußball

Statt erstmaligem Triumph erneut blamables Scheitern: Die Europa League und die Fußball-Bundesliga werden einfach keine Freunde. Die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen gingen nach erschreckend blutleeren Vorstellungen bereits im Sechzehntelfinale k.o, das Ausscheiden gegen die international maximal zweitklassigen Gegner von Molde FK und Young Boys Bern war fast schon fahrlässig - und bedeutet für die Bundesliga einen immensen Imageschaden.

Erst zum zweiten Mal nach 2013 schaffte es keine deutsche Mannschaft ins Achtelfinale der Europa League, der VfL Wolfsburg war schon in der Qualifikation gescheitert. Es ist allerdings nur einer von vielen Tiefpunkten im zweithöchsten europäischen Wettbewerb. Die Bundesliga wartet bereits seit 24 Jahren auf einen Triumph, letzter deutscher Sieger war 1997 Schalke 04 im Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup.

Die wohl mit den größten Hoffnungen gestarteten Leverkusener verloren nach der 3:4-Pleite im Hinspiel auch das Rückspiel gegen den Schweizer Meister Bern mit 0:2 (0:0). "Es ist eine Riesenenttäuschung. Über zwei Spiele gesehen sind wir vollkommen zu Recht ausgeschieden", gab Trainer Peter Bosz zu.

Das Scheitern im Europacup passt zur beängstigenden Abwärtsspirale der Werkself im Jahr 2021. Peinliches Pokal-Aus beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen, in der Liga Absturz auf Rang fünf - insgesamt nur drei der letzten 15 Pflichtspiele gewonnen. "Das ist nicht unser Anspruch", sagte Nationalspieler Jonathan Tah, "wir erwarten mehr von uns selbst."

Für Coach Bosz wird die Luft dünner. "In meinem Beruf ist Druck immer da", sagte er gelassen: "Es bringt nichts, sich Sorgen zu machen. Es geht darum, dass ich der Mannschaft helfe. Ich muss sie unterstützen und ihr helfen, das wieder zu drehen." Es werde zwar "eine Riesenherausforderung", erklärte der 57-Jährige weiter, doch "das ist meine Aufgabe, und die werde ich auch machen".

Eine schwere Herausforderung wartet auch auf Hoffenheim-Coach Sebastian Hoeneß nach dem erschreckend schwachen 0:2 (0:1) im Rückspiel gegen Molde. Die Enttäuschung sei weiterhin groß, sagte der 38-Jährige am Freitag. Doch er "spüre wieder den Kämpfer in mir. Wir sind keine Opfer", sagte der 38-Jährige. Es gehe darum aufzustehen.

"Das ist eine Charakterfrage. Das ist unser Job und unsere Pflicht. Das gehört dazu. Sich wegzuducken, Mitleid zu erwarten, das sind wir nicht", betonte Hoeneß in einem flammenden Plädoyer. Mitleid wäre auch Fehl am Platz. Nach dem durchwachsenen 3:3 im Hinspiel war der Auftritt im Rückspiel eines Bundesligisten nicht würdig, gegen die fußballerisch limitierten Wikinger hätte die TSG problemlos eine Runde weiterkommen müssen.

Eine Blamage wollte Hoeneß dennoch nicht erkannt haben. "Ich würde das nicht so bezeichnen", sagte der Coach: "Es wird der Mannschaft nicht gerecht, den Auftritt als blamabel zu bewerten." Doch das sahen viele Beobachter anders.

Quelle: SID