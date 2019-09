Estland vs. Niederlande: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen - alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

Nach dem Sieg in Deutschland hat die Niederlande nun Estland vor der Brust. Goal verrät, wo das Duell live in TV und LIVE-STREAM kommt.

Die gilt beim Gastspiel der EM-Qualifikation als klarer Favorit gegen Estland. Am Montag um 20.45 Uhr muss die Elftal auswärts ran.

Estland hat nach vier Spielen in Gruppe C noch keinen einzigen Zähler eintüten können. Vier Niederlagen gab es, zudem steht ein sattes Torverhältnis von 2:14 zu Buche. Schwer vorstellbar, dass die Osteuropäer heute Abend der Niederlande ein Bein stellen können.

Denn: Der Nations-League-Finalist siegte am Freitagabend gegen das DFB-Team am Ende klar mit 4:2 und kehrte damit zurück in die Erfolgsspur. Nun heißt es für Virgil van Dijk und Co., nachlegen und in Estland einen Pflichtsieg einfahren.

Estland vs. Niederlande live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal verrät alles zur Übertragung der EM-Qualifikation und auch, wie die beiden Trainer aufstellen.

Estland vs. Niederlande: Alle Infos zur Partie in der EM-Qualifikation

Duell Estland vs. Niederlande Typ EM-Qualifikation, Gruppe C Datum Montag, 9. September | 20.45 Uhr Ort A. Le Coq Arena (Tallinn) Zuschauer 15.000 Plätze

Estland vs. Niederlande heute live im TV sehen - funktioniert das?

Estland vs. Niederlande heute live im TV sehen? Das fragen sich natürlich viele Fans, die den Fußball der Elftal gerne anschauen. Leider haben wir diesbezüglich schlechte Nachrichten, denn Estland vs. Niederlande kommt nicht im Free-TV bei der ARD, dem ZDF oder RTL.

Zudem bleiben auch beim Pay-TV die Bildschirme schwarz und die 90 Minuten aus Tallinn werden nicht bei Sky übertragen.

Alternativ könnt Ihr Euch jedoch bei einem LIVE-STREAM einklinken und mit diesem die Partie in voller Länge sehen. Welcher das ist und wie er funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Estland vs. Niederlande heute im LIVE-STREAM schauen

Im deutschen Fernsehen kommt die Begegnung der Niederlande in Estland also nicht live, doch es gibt einen LIVE-STREAM, der die ganze Partie zeigt. Das sind die guten Nachrichten, die dieser Artikel birgt.

DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von Estland vs. Niederlande heute Abend im LIVE-STREAM. Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff, rund 15 Minuten vor Beginn geht der LIVE-STREAM bereits auf die Seite von DAZN.

Der Streamingdienst DAZN schenkt jedem seiner Neukunden einen Gratismonat. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihr Euch bei DAZN anmelden müsst, um Estland vs. Niederlande zu sehen. Doch wenn Ihr etwas weiterdenkt, hat das einen großen Vorteil: Ihr könnt Fußball live und kostenlos sehen - und das einen Monat lang.

Bei DAZN habt Ihr jedoch nicht nur die EM-Qualifikation live im Programm, sondern noch vieles mehr. Der türkische Pokal, die , , , und . Hinzu kommen zahlreiche andere Sportarten wie Tennis, Darts, Handball, die NFL, die NBA und vieles mehr. Hier gibt's alle Infos zum Preis von DAZN ab dem zweiten Monat.

Wie könnt Ihr den LIVE-STREAM einschalten? Das geht mit der DAZN-App. Diese könnt Ihr im Apple- oder Google-Play-Store herunterladen und dann direkt loslegen. Und: Ihr könnt diese eben auch auf Eurem Smart-TV installieren, um Euch das TV-Gefühl ins Wohnzimmer zu holen.

Estland vs. Niederlande: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen gelangen gegen 19.45 Uhr an die Öffentlichkeit. Dann lest Ihr hier, wie Estland und die Niederlande ins Spiel gehen.

Estland vs. Niederlande: Der Direktvergleich vor dem EM-Qualispiel