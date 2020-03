eSport statt Fußball: DFL stellt "Bundesliga Home Challenge" vor

Der Ball rollt virtuell weiter: Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mitteilte, werden sich die Klubs der 1. und 2. wegen der Corona-Pandemie in der Fußball-Simulation FIFA 20 duellieren.

Der neue Wettbewerb firmiert unter dem Namen "Bundesliga Home Challenge" und startet am kommenden Samstag. 26 der 36 Profiklubs sind vertreten, pro Team ist mindestens ein Lizenzspieler und "eine Person aus dem entsprechenden Klub oder dessen Umfeld" am Start.

Die #DFL veranstaltet in der aktuell notwendigen Fußball-Pause eine #eFootball-Challenge. 26 Mannschaften aus der @Bundesliga und nehmen an den kommenden beiden Wochenenden an der #BundesligaHomeChallenge teil➡️ https://t.co/gPfCDx3dUs pic.twitter.com/TMk0Xoro20