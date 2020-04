eSport: Schiedsrichter-Duo Aytekin/Schlager nimmt an "Bundesliga Home Challenge" teil

Die Bundesligaprofis treten derzeit in der Home Challenge bei FIFA 20 gegeneinander an. Am Wochenende werden auch zwei Schiedsrichter mitspielen.

Die beiden Schiedsrichter Deniz Aytekin und Daniel Schlager nehmen am zweiten Spieltag der " Home Challenge" teil. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mitteilte, wird das Duo am kommenden Wochenende bei der zweiten Auflage des neuen eSport-Wettbewerbs als Team antreten. Am Samstag (21.20 Uhr) werden die beiden Unparteiischen in der Simulation FIFA 20 gegen das Team von antreten, das auch neu dabei ist.

Insgesamt sind am kommenden Samstag und Sonntag 29 der 36 deutschen Profiklubs dabei, somit drei mehr als am vorigen Wochenende. Neben den Fohlen kamen auch der und der hinzu. Pro Team ist mindestens ein Lizenzspieler und "eine Person aus dem entsprechenden Klub oder dessen Umfeld", wie zum Beispiel ein eSportler, am Start.

Corona-Pandemie: Auch die FIFA Global Series ruht

Jede Begegnung des Turniers besteht aus zwei einzelnen Partien, insgesamt sind 25 Minuten Spielzeit pro Ansetzung vorgesehen. Offiziell geht der neue Wettbewerb jedoch in keine sportliche Wertung ein.

Die #BundesligaHomeChallenge geht in die zweite Runde! ⚽️🎮



Mit @borussia, @VfLWolfsburg und @VfLBochum1848eV sind drei neue Clubs dabei. Zudem wird ein Schiedsrichter-Gespann in das #eFootball-Turnier einsteigen ➡️ https://t.co/k6yAYc8z7m



Die Begegnungen ⬇️ pic.twitter.com/bqdwbivQKp — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) April 1, 2020

Aktuell ruht wegen der Coronakrise sowohl der Spielbetrieb in den Fußball-Ligen als auch in der FIFA Global Series der eSportler.