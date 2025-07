"Es scheint einige Verwirrung gegeben zu haben": Frau von Star aus der Bundesliga bekam Trauernachrichten

Die Frau von Andre Silva hat nach dem Tod von Diogo Jota und seinem Bruder aufgrund von Verwechslungen Beileidsbekundungen erhalten.

Am 3. Juli sind Liverpools Diogo Jota und sein Bruder Andre Silva bei einem tragischen Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. Nun hat die Frau von Namensvetter Andre Silva, der zuletzt von RB Leipzig an Werder Bremen ausgeliehen war und nun wieder zu den Sachsen vorerst zurückkehrt, eine Verwechslung öffentlich gemacht.

WAS WURDE GESAGT?

Maria Rodrigues schrieb in einem Post bei Instagram dazu: "Ich habe in letzter Zeit viele freundliche und besorgte Nachrichten erhalten. Es scheint einige Verwirrung bezüglich der jüngsten schrecklichen Nachrichten gegeben zu haben und ich möchte klarstellen, dass diese Berichte nicht meinen Ehemann Andre Silva betreffen. Unser Mitgefühl gilt den Familien, die von dieser Tragödie betroffen sind. Wir sind in dieser unglaublich schweren Zeit in Gedanken bei ihnen."

Instagram

WAS IST DER HINTERGRUND?

Gegen 0.30 Uhr saßen Diogo Jota und sein Bruder in einem Lamborghini, sie versuchten ein anderes Fahrzeug zu überholen, an ihrem Auto platzte ein Reifen, sie kamen von der Autobahn 52 in der Region Zamora im Nordwesten von Spaniens ab. Der Lamborghini fing Feuer - Jota und sein Bruder Andre Silva wurden aus dem Leben gerissen. Und die Fußball-Welt steht seitdem unter Schock.

Jota wurde nur 28 Jahre alt, der Angreifer des FC Liverpool hinterlässt seine Ehefrau Rute Cardoso, die er erst anderthalb Wochen zuvor geheiratet hatte, sowie drei Kinder. Andre Silva, ebenfalls Profifußballer und beim FC Penafiel in Portugal unter Vertrag, starb mit 25 Jahren.

WUSSTEST DU DAS?

Angreifer Silva, der bislang 53 Länderspiele für Portugal bestritt, war ein Nationalmannschaftskollege von Jota, der 2019 sein Debüt für sein Land gab und anschließend 49 Länderspiele absolvierte. Außerdem spielten beide einst zusammen für den FC Porto.