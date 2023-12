"Es klingt verrückt, aber es stimmt": Lionel Messi durfte im Training des FC Barcelona nicht gefoult werden

Für den achtmaligen Ballon-d'Or-Sieger galten bei den Katalanen ganz besondere Regeln.

WAS IST PASSIERT? Jean-Clair Todibo, ehemaliger Verteidiger des FC Barcelona, hat verraten, dass es bei den Katalanen einst die Regel gab, Superstar Lionel Messi (36, Inter Miami) im Training nicht hart anzugehen.

WAS WURDE GESAGT? Todibo erklärte der Marca: "In Barcelona haben sie uns nicht erlaubt, Messi im Training zu berühren. Es klingt verrückt, aber es stimmt. Wir mussten vorsichtig sein."

Der Franzose, der aktuell bei OGC Nizza in der Ligue 1 starke Leistungen bringt, äußerte Verständnis dafür, dass Messi bei Barca in Watte gepackt wurde: "Das ist normal. Er ist der Beste und du willst ihn nicht verletzen."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Todibo wechselte 2019 als Teenager für eine Million Euro Ablöse vom FC Toulouse zu den Katalanen. Dort traf er eben auch auf Messi, schaffte den Durchbruch bei den Profis aber nicht.

Es folgten Ausleihgeschäfte zu Schalke 04, Benfica und Nizza. Die Südfranzosen verpflichteten den Innenverteidiger 2021 schließlich für 8,5 Millionen Euro Ablöse fest. In jenem Sommer verließ auch Messi Barcelona und schloss sich PSG an.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Todibo ist mittlerweile französischer A-Nationalspieler und absolvierte zwei Länderspiele. In der Ligue stand der 23-Jährige für Nizza in dieser Saison in elf Spielen auf dem Platz und lieferte dabei einen Assist.