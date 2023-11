Ange Postecoglou hat sich über einen Journalisten lustig gemacht, der mit seiner Frau die Heimatstadt des Trainers in Australien besuchte.

WAS IST PASSIERT? Ange Postecoglu hat einen Journalisten enttlarft, der mit dessen Frau zum Urlaub in der australischen Heimatstadt des Tottenham-Trainers war. Der Journalist hatte Postecoglu über seinen Besuch in Prahan bei Melbourne jedoch nicht informiert und war dementsprechend überrascht.

WAS WURDE GESAGT? Mit "Willkommen zurück" begrüßte der 58-Jährige den Medienvertreter auf einer Pressekonferenz und fügte lächelnd hinzu: "Es gibt bessere Orte, an die sie mit ihrer Frau gehen können."

WAS IST DER HINTERGRUND? Während Postecoglous Aussage abseits des Spielfelds für Gelächter sorgte, ist der Manager auf dem Spielfeld voll bei der Sache. Die Spurs haben einen unglaublichen Start in die Premier League hingelegt, obwohl sie sich im Sommer von Harry Kane (für 95 Millionen Euro zum FC Bayern München) getrennt haben.

Mit acht Siegen und zwei Unentschieden aus zehn Spielen stehen sie derzeit an der Tabellenspitze der Premier League. Zuletzt verglich der Australier mit griechischen Wurzeln das Tottenham-Stadium sogar mit einem Nachtclub.

WAS KOMMT ALS NÄCHSTES? Postecoglou hat seinen Spielern und Mitarbeitern am Freitag einen Tag frei gegeben, bevor es am Montag zum entscheidenden Londoner Derby gegen Chelsea kommt.