Jude Bellingham verrät, welcher ikonische Jubel von Cristiano Ronaldo ihm in der Geschichte des Clásico besonders in Erinnerung blieb.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham hat im Gespräch mit TVE eine seiner besondersten Erinnerungen an den Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona verraten. Dem 20-Jährigen ist vor allem der weltberühmte "Calma-Jubel" von Cristiano Ronaldo im Gedächtnis geblieben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Real Madrid schlug den FC Barcelona im April 2012 vor dessen Fans im Camp Nou mit 2:1. Nach seinem Tor machte CR7 eine Geste mit der Handfläche, die gemeinhin dafür bekannt ist, dass sich jemand beruhigen soll. Dann zeigte er auf seine Brust.

WAS WURDE GESAGT? "Ich erinnere mich immer an Jubel", sagte Bellingham: "Ich erinnere mich an Ronaldo im Camp Nou, wie er die Calma-Geste machte. Solche Dinge bleiben einem im Kopf, die ikonischen Momente."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

DAZN

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Bellingham ist bisher ein herausragender Neuzugang für Real Madrid. Am Dienstag erzielte er beim 2:1-Sieg in der Champions League gegen Braga sein elftes Tor im zwölften Spiel. Jetzt bereitet sich der Engländer auf seinen ersten Clásico vor. Am Samstag sind die Königlichen zu Gast im Camp Nou in Barcelona.