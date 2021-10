In der 2. Bundesliga kreuzen am Freitagabend der HSV und Erzgebirge Aue die Klingen. Goal informiert über die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Erzgebirge Aue hat heute Abend um 18.30 Uhr den HSV (Hamburger SV) zu Besuch. Das Duell im Erzgebirgsstadion macht den Auftakt zum 9. Spieltag der 2. Bundesliga.

Bisher haben die Hausherren nur drei Punkte gesammelt, der HSV hat 13 Punkte. Damit stehen die Hanseaten auf Platz sieben, Aue ist das Schlusslicht der Liga. Die Favoritenrolle ist dementsprechend klar verteilt.

Können sich die Hamburger durchsetzen oder schafft Aue den Befreiungsschlag? Goal liefert alle Infos zur Übertragung der vollen 90 Minuten des Zweitliga-Freitags live im TV und LIVE-STREAM. Außerdem findet Ihr hier die Aufstellungen.

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV): Das Spiel der 2. Bundesliga auf einen Blick

Duell Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) Wettbewerb 2. Bundesliga, 9. Spieltag Datum 1. Oktober 2021, 18.30 Uhr Ort Erzgebirgsstadion, Aue

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) live im TV sehen: So wird die 2. Liga heute übertragen

Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga in der Saison 2021/22 wurden neu verteilt. Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky hält die meisten Spiele in seinen Händen, zudem ist ein Free-TV-Sender in die Übertragung der 2. Bundesliga eingestiegen.

Sport1 zeigt immer ein Spiel pro Wochenende in voller Länge im Free-TV, nämlich am Samstagabend um 20.30 Uhr. Doch wie ist es dann am Freitagabend bei Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV)?

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) heute live auf Sky: Die Übertragungsdetails

Der Unterföhringer TV-Sender Sky zeigt das Duell Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) live im TV - allerdings im Pay-TV. Das Spiel am Freitagabend wird in voller Länge im Einzelspiel und auch in der Konferenz gezeigt / übertragen.

Das Duell Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) wird - wie alle Spiele am Freitag - immer auf Sky zu sehen sein.

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV auf Sky

Sender : Sky Sport Bundesliga 3 HD

: Sky Sport Bundesliga 3 HD Beginn : 18 Uhr

: 18 Uhr Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentar : Marcel Meinert

: Marcel Meinert Teaser : Immer noch kein Sieg: Aue bleibt auch nach acht Ligaspielen ohne Erfolg. Kann das Schlusslicht zu Hause gegen den HSV überzeugen? Die Hanseaten peilen den Auswärtssieg an.

: Immer noch kein Sieg: Aue bleibt auch nach acht Ligaspielen ohne Erfolg. Kann das Schlusslicht zu Hause gegen den HSV überzeugen? Die Hanseaten peilen den Auswärtssieg an. Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 HD

Wer Aue gegen Hamburg live in der Konferenz oder einzeln auf Sky sehen will, der braucht ein Abonnement bei Sky. Dieses gibt es auf der Homepage zu erwerben - es gibt verschiedene Pakete.

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) heute live im LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Wenn Ihr ein Abo umgehen wollt, dann klappt das mit einem LIVE-STREAM von Sky Ticket. Ansonsten bleibt mit Sky Go eine zweite Option, wie Ihr Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) heute live im STREAM sehen könnt.

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) live auf Sky Ticket: Der LIVE-STREAM zum Spiel

Eine ganz lohnenswerte Variante, heute das Spiel Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM zu sehen, ist das sogenannte Sky Ticket.

Mit Sky Ticket seht Ihr nur das, worauf Ihr wirklich Lust habt und das bereits ab 19,99 Euro im Monat (1 Jahr lang). Das Monatsabo kann jederzeit gekündigt werden und ist damit die Lösung für alle, die noch nicht wirklich sicher sind.

Der LIVE-STREAM auf Sky Ticket läuft analog zur TV-Übertragung und kann auf einer Vielzahl von Geräten abgerufen werden.

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) heute live auf Sky Go im LIVE-STREAM

Gute Nachrichten für alle Kunden von Sky, das haben wir ja bereits angedeutet: Ihr könnt die große Auswahl an LIVE-Sport nicht nur auf Eurem Fernseher genießen - die 2. Bundesliga mit Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) läuft auch im LIVE-STREAM auf Sky Go.

Mit dem LIVE-STREAM auf Sky Go seht Ihr auch unterwegs auf dem Handy, Laptop oder Tablet das gesamte Programm. Alles, was Ihr dazu braucht, ist die Sky Go-App auf Eurem Device und der Streaming-Spaß kann beginnen!

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Aufstellung beider Teams

Gegen 17.30 Uhr werden hier die Aufstellungen beider Teams erscheinen.

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-TICKER auf Goal

Um 18.30 Uhr wird das Duell angepfiffen, der Countdown zum Spiel im Erzgebirge wird auf Goal live getickert. Nicht nur die Treffer des Abends, Platzverweise und Wechsel lest Ihr hier - sondern auch die besten Chancen werden detailliert beschrieben.

Der LIVE-TICKER zu Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) ist auf Goal und auch bei SPOX kostenlos zu lesen.

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

live im TV Sky (Einzelspiel & Konferenz) im LIVE-STREAM Sky Ticket & Sky Go (Einzelspiel & Konferenz) im LIVE-TICKER Goal

🎙 | 4⃣ #Walter abschließend über den Wechsel auf der Trainerposition in Aue: "Das macht es immer schwierig. Wir rechnen aber unabhängig vom Trainer damit, dass die Gastgeber tiefer stehen werden und auf schnelle Umschaltmomente setzen wollen." #nurderHSV #AUEHSV pic.twitter.com/9Ddhe17wvA — Hamburger SV (@HSV) September 29, 2021

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Opta-Fakten