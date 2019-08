Erzgebirge Aue trennt sich überraschend von Trainer Daniel Meyer

Erzgebirge Aue hat sich vorerst von Trainer Daniel Meyer getrennt. Der 39-Jährige gewann mit dem Klub zwei der ersten drei Saisonspiele.

Zweitligist hat sich etwas überraschend von seinem Trainer Daniel Meyer (39) getrennt. Wie der Verein am Montag mitteilte, wurden sowohl Meyer als auch sein Bruder und Co-Trainer Andre Meyer mit sofortiger Wirkung "vorerst beurlaubt".

Weiterhin hieß es in einer Pressemitteilung, "dass dazu keine weiteren Stellungnahmen abgegeben werden". Meyer war im Vorjahr nach Aue gekommen und hatte das Team zum Klassenerhalt geführt.

FCE-Vorstand trifft Personalentscheidung



Wer die Nachfolge von Meyer antritt, ist noch unbekannt. Überraschend kommt die Nachricht über die Trennung von Meyer, da Aue gut in die neue Saison in der 2. gestartet war. Nach zwei Siegen zum Auftakt bei der SpVgg (2:0) und gegen den SV Wehen Wiesbaden (3:2) hatte Aue am vergangenen Samstag bei Arminia Bielefeld die erste Niederlage (1:3) kassiert.