Erste Schiedsrichterin bei einer WM: Stéphanie Frappart schreibt bei Deutschland vs. Costa Rica Geschichte

Unter besonderer Leitung steht das letzte Gruppenspiel Deutschlands bei der WM: Gegen Costa Rica pfeift erstmals mit Stéphanie Frappart eine Frau.

WAS IST PASSIERT? Stéphanie Frappart schreibt Geschichte: Die Französin wurde am Dienstag vom Weltverband FIFA für die Leitung der WM-Partie am Donnerstag zwischen Deutschland und Costa Rica (20 Uhr) angesetzt. Die 38-Jährige wird damit zur ersten Schiedsrichterin, die eine Partie bei einer Männer-WM pfeift.

WAS IST DER HINTERGRUND? An derartige Meilensteine ist Frappart bereits gewöhnt. In den vergangenen dreieinhalb Jahren leitete die Unparteiische als erste Frau ein Spiel der französischen Ligue 1, eine Partie der Champions League und eine Begegnung in der WM-Qualifikation.

In Katar erhielt Frappart den Vorzug vor Salima Mukansanga (Ruanda) und Yoshimi Yamashita (Japan). Yamashita ist am Donnerstag als Vierte Offizielle beim Spiel zwischen Kanada und Marokko eingeteilt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Frappart war bei der WM in den Spielen zwischen Portugal und Ghana sowie Mexiko und Polen als Vierte Offizielle im Einsatz.

In dieser Saison pfiff sie schon in der Champions League das 5:1 von Real Madrid gegen Celtic.