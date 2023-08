"Erpressen lassen": Lothar Matthäus über die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Tottenham wegen Harry Kane

Lothar Matthäus macht sich keine großen Sorgen über die hohe Ablösesumme, die der FC Bayern für Harry Kane an die Tottenham Hotspur gezahlt hat.

WAS IST PASSIERT? Lothar Matthäus hat die hohe Ablösesumme, die sein ehemaliger Klub FC Bayern für Rekordneuzugang Harry Kane gezahlt hat, verteidigt. Bei Sky90 und zog einen Vergleich zu Robert Lewandowski und äußerte sich zu den zähen Verhandlungen mit den Spurs.

DIE STIMMEN ZUR NEWS: "Lewandowski war drei Jahre älter und ist für plus minus 50 Millionen Euro nach Barcelona gegangen", erklärte Matthäus in der Talk-Runde. "Also gehe ich jetzt mal davon aus, zu sagen: Es rechnet sich." Trotzdem hätten sich die Bayern "vielleicht sogar - in Anführungszeichen - 'erpressen lassen' von Tottenham: nochmal ne Million mehr, nochmal ein bisschen was drauf."

WAS IST DER HINTERGRUND? Spurs-Boss Levy hatte mehrere Angebote der Bayern abgelehnt, bevor er sich schließlich doch zu einem Verkauf der Vereinslegende entschied.

