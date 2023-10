Ernesto Valverde vergleicht Lionel Messi mit Michael Jordan: "Ein Spieler, der die Mannschaft trägt"

Lionel Messi trainieren? Für Ernesto Valverde in etwa so, als würde man NBA-Legende Michael Jordan im Team haben.

WAS IST PASSIERT? In einem Interview mit Relevo hat der frühere Barcelona-Trainer Ernesto Valverde - aktuell bei Athletic Club in Bilbao tätig - klargestellt, dass es überhaupt nicht "kompliziert" sei, einen legendären Spieler wie Lionel Messi zu betreuen.

WAS WURDE GESAGT? "Nein", antwortete Valverde. "Wenn man zu einem solchen Verein geht, ist es letztendlich einfacher, wenn man sich vorher darüber Gedanken macht, mit wem man zusammenarbeiten wird. Es ist wahr, dass man berücksichtigen muss, wer wer ist. Messi ist ein Spieler, von dem man weiß, dass er alles geben wird. Ein Spieler, der die Mannschaft trägt."

Messi habe dabei den Status eines NBA-Superstars wie Michael Jordan. Wie der damals bei den Chicago Bulls habe auch Messi derart viel Verantwortung getragen, dass es es für einen Coach nicht schwierig gewesen sei, ihn zu motivieren. "Letzten Endes sind das Spieler, die diese Führungsrolle übernehmen können. Sie sind einfach anders", fügte er hinzu.

WAS IST DER HINTERGRUND? Von 2017 bis 2020 war Valverde zweieinhalb Jahre lang für den FC Barcelona verantwortlich und führte den Klub zu zwei Meistertiteln. Die Herzen der Fans konnte er aber nie wirklich für sich gewinnen. Es gab damals auch Spekulationen, wonach nicht alle Barça-Stars wirklich warm mit ihm geworden waren.