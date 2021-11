Erling Haalands Jubel wird von Kameramann eingefangen - BVB-Star feiert Video

Der Jubel von Angreifer Erling Haaland (21) nach seinem Treffer zum 3:1 beim Auswärtssieg von Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg wurde von einem Kameramann eingefangen, der dadurch auch die Reaktion eines weiblichen VfL-Fans auf der Tribüne ablichtete.

Haaland hatte bei seinem Comeback in der 81. Minute den Endstand erzielt und war direkt im Anschluss zur Seitenlinie gelaufen, um dort sein 50. Bundesligator zu bejubeln. Dort deutete er dann mit einem Zwinkern in Richtung Tribüne.

BVB: Haaland reagiert auf Video

Der Norweger deutete genau dorthin, wo eine sichtlich genervte Dame ihm den Mittelfinger zeigte. All dies wurde vom Kameramann, der sich hinter bzw. neben dem VfL-Tor an der Grundlinie befand, perfekt in Szene gesetzt.

Das Video kursierte nach Abpfiff in den sozialen Medien, auch Haaland selbst reagiert schlussendlich darauf. "Der Titel des 'Man of the Match' geht an den Kameramann", twitterte der 21-Jährige als Reaktion auf den Clip.