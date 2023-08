Die unglaubliche Autosammlung von Erling Haaland: Vom Rolls Royce Cullinan bis zum Audi RS6

Der Superstar von Manchester City hat eine Vorliebe für schöne (und teure) Fahrzeuge entwickelt.

Erling Haaland ist zweifelsohne eines der heißesten Eisen im Weltfußball, das es derzeit gibt. Sein steiler Aufstieg samt riesigen Hypes begann, als er 2019 bei seinem Debüt in der Champions League für RB Salzburg einen Dreierpack schnürte.

Der Norweger erzielte in zweieinhalb Spielzeiten 86 Tore für Borussia Dortmund, was ihm im vergangenen Sommer den Wechsel zu Pep Guardiolas Manchester City einbrachte. Gleich in seiner ersten Saison brach Haaland den Premier-League-Rekord für die meisten Tore in einer einzigen Saison und verhalf den Cityzens zudem zum erstmaligen Gewinn der Champions League. Es war eine historische Saison, sowohl für Haaland als auch für sein Team, denn City holte das Triple.

Haaland verdient rund eine Millionen Euro pro Woche oder gut 50 Millionen Euro pro Saison, was ihn zu einem der bestverdienenden Spieler in Europa macht.

Dank seines lukrativen Gehalts genießt der 22-Jährige einen luxurioösen Lebensstil, zu dem auch eine Reihe von High-End-Fahrzeugen in seiner Garage gehören.

Finden wir heraus, welche Fahrzeuge Haaland sich gegönnt hat.

Ferrari Monza SP2 | 1,6 Millionen Euro

Das teuerste Auto in Haalands Sammlung ist der dachlose Ferrari Monza SP2, ein atemberaubender schwarzer Zweisitzer, mit dem das ehemalige Dortmunder Wunderkind im Juli in Monaco gesehen wurde.

Von dem Ferrari Monza SP2 wurden nur 500 Exemplare gebaut, was diesen außergewöhnlichen Sportwagen zu einem Fahrzeug mit limitierter Auflage macht, von dem jedes Exemplar unverschämte 1,6 Millionen Euro kostet. Auch Zlatan Ibrahimovic gehört ein Wagen dieses Modells.

Basierend auf den klassischen offenen "Barchetta"-Rennmodellen der 1940er und 1950er Jahre, darunter der 166 MM von 1948 und die 750er und 860er Monza, verfügt Ferrari über einen 6,5-Liter-V-12-Motor, der eine Gesamtleistung von 798 PS und ein Drehmoment von 530 Pfund pro Zentimeter liefert.

Der Wagen erreicht in nur 2,9 Sekunden die 100 km/h-Marke und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 303 km/h.

Rolls Royce Cullinan | 350.000 Euro

Der Rolls Royce Cullinan ist ein weiteres Prachtstück, das Haaland besitzt, ein extrem edles Fahrzeug, das auch bei Superstars wie Cristiano Ronaldo und Thibaut Courtois in der Garage steht.

Haaland, der ein weißes Modell besitzt, wurde bei der Fahrt mit einem seiner bisher aufwändigsten Autos gesichtet. Trotz seines Gewichts von mehr als 2,7 Tonnen verfügt es über einen 570 PS starken 5,7-V12-Motor und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Die 100-km/h-Marke wird in nur fünf Sekunden erreicht.

Range Rover Sport P510e First Edition | 140.000 Euro

Der Range Rover Sport P510e First Edition ist das meistgeleaste Auto der Fußballer der Premier League im Jahr 2018 und wird von Haaland oft in England gefahren. Dieses Auto erreicht eine Geschwindigkeit von 100 km/h in 4,3 Sekunden und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 284 km/h.

Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic Coupe | 104.000 Euro

Haaland fuhr dieses Premium-Auto von Mercedes-Benz während seiner Zeit beim BVB. Die 612 PS des Aluminium-V8-Motors gepaart mit einem automatisierten 9-Gang-Getriebe ermöglichen es dem deutschen SUV mit dem AMG-Label, eine Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h zu erreichen.

Audi RS6 Avant | 140.000 Euro

Der Audi RS6 Avant Performance quattro, den Haaland besitzt, ist eines von nur zwei Autos in seiner fantastischen Sammlung, das kein SUV ist. Als er in Deutschland auf Torejagd ging, hatte er einen roten Audi RS6 Avant.

Jetzt ist er in Großbritannien auf ein trendigeres kohleschwarzes Performance-Modell umgestiegen. Die Performance-Version steigert die Leistung auf 630 PS und 850 Nm Drehmoment. Damit erreicht er 280 km/h und beschleunigt in nur 3,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.