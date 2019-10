Erling Haaland: RB Salzburg schließt Winter-Transfer des Shootingstars aus

Gerüchte um die Zukunft von RB-Torjäger Erling Haaland halten sich hartnäckig. Einen Wintertransfer schließen die Salzburger allerdings aus.

Sportchef Christoph Freund von Red Bull Salzburg hat einen Abgang seines Top-Stürmers Erling Haaland im Winter ausgeschlossen. Der junge Angreifer war zuletzt mit und in Verbindung gebracht worden. "Es gibt kein Angebot von Real, ein Transfer im Winter ist für uns kein Thema. Klar ist aber, dass Erling ein spektakulärer Typ ist", so Freund zur Krone.

Die Spekulationen wurden am Freitag von der spanischen As angefacht. Sie berichtete auf ihrer Titelseite, Haaland sei eben in den Fokus von Real und ManUnited geraten.

Erling Haaland steht bei RB Salzburg bis 2023 unter Vertrag

Der Norweger selbst hält von der brodelnden Gerüchteküche wenig. Nach dem 3:4 in der gegen den sagte er dazu bei football365.com: "Ich bin mittlerweile gelangweilt. Wie gelangweilt auf einer Skala von 1 bis 10? 9,9!"

Haaland gehört zu den Shootingstars der jungen Saison. In elf Pflichtspielen markierte der 19-Jährige 18 Tore und lieferte zudem fünf Assists. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2023.