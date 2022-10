Erling Haaland mit spezieller Klausel für Real Madrid? Das ist wirklich dran

Verlässt Erling Haaland Manchester City bald in Richtung Real Madrid? Eine exklusive Klausel für einen Wechsel zu den Königlichen hat er nicht.

Stürmerstar Erling Haaland von Manchester City hat nach Informationen von GOAL und SPOX keine spezielle Real-Madrid-Klausel in seinem Vertrag, die es ihm erlauben würde, unter besonderen Bedingungen zu den Königlichen zu wechseln.

Im Gegensatz zu einigen Medienberichten wissen GOAL und SPOX, dass es nicht nur keine spezielle Klausel gibt, die den Spieler an Real Madrid bindet, sondern auch keine Exklusivklausel, die es Real Madrid erlauben würde, Haaland für weniger Geld zu verpflichten, als andere Vereine zahlen müssten, wenn sie den 22-Jährigen verpflichten wollten.

Haaland: Maximal drei oder vier Jahre bei ManCity?

Erlings Vater Alf-Inge hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, als er in der Dokumentation Haaland: The Big Decision sagte: "Ich denke, Erling will seine Fähigkeiten in allen Ligen unter Beweis stellen. Dann kann er dort (bei Manchester City, d. Red.) maximal drei oder vier Jahre bleiben."

Real Madrid wäre demnach hinter Manchester City und dem FC Bayern München laut Haaland senior bei seiner Wechselentscheidung vergangene Saison die dritte Wahl vor Paris Saint-Germain gewesen.

Haaland war im Sommer für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Cityzens gewechselt, bei denen er einen Fünfjahresvertrag bis 2027 unterschrieben hat. Dort bezieht er nach Informationen von GOAL und SPOX ein Gehalt in Höhe von 20 Millionen Euro netto pro Saison, zuzüglich weiterer Bonusbeträge.