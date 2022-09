Erling Haaland stellt mit nächstem Tor für Manchester City neuen Premier-League-Rekord auf

Erling Haaland gelang beim Remis gegen Aston Villa sein nächstes Tor für Manchester City. Damit brach er erneut einen Rekord.

Erling Haaland hat am Samstag beim 1:1 von Manchester City bei Aston Villa einen neuen Rekord aufgestellt. Kein Spieler in der Geschichte der Premier League benötigte weniger Zeit für zehn Tore.

Haaland erzielte in Birmingham in der 50. Minute das zwischenzeitliche 1:0 für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola. Damit benötigte der 22-Jährige gerade einmal 445 Minuten (sechs Partien) für seinen zehnten Premier-League-Treffer.

Erling Haaland bricht 30 Jahre alten Rekord

Der frühere Dortmunder brach damit den 30 Jahre alten Rekord von Micky Quinn. Der mittlerweile 60-Jährige benötigte in seiner ersten Premier-League-Saison 1992/1993 im Trikot von Coventry City ebenfalls sechs Partien für zehn Tore, aber eben 504 und war damit 59 Minuten länger als Haaland.

Haaland hatte am 4. und am 5. Spieltag jeweils einen Dreierpack gegen Crystal Palace und Nottingham Forest erzielt. Gegen West Ham United traf er zum Saisonauftakt zweimal, gegen Newcastle United und nun Aston Villa jeweils einmal.

Dennoch waren die Citizens etwas angefressen. Schließlich verhinderte der frühere Leverkusener Leon Bailey mit dem Ausgleich in der 74. Minute den Sieg. City holte aus den ersten sechs Partien 14 Punkte. Lediglich der FC Arsenal (15 Zähler), der am Sonntag bei Manchester United gastiert (17.30 Uhr im LIVE-TICKER), liegt in der Tabelle vor Manchester.