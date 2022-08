Norwegische Fußball-Fans kritisieren Erling Haaland von Manchester City

Erling Haalands Wechsel zu Manchester City wurde von norwegischen Fans alles andere als positiv aufgenommen.

Norwegische Fußball-Fans haben Erling Haaland für dessen Transfer zu Manchester City kritisiert. Der 22-jährige Stürmer wechselte diesen Sommer für 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum Klub von Trainer Pep Guardiola.

Grund für die Fan-Kritik sind Citys Geldgeber aus dem Emirat Abu Dhabi, dem wiederholt Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wird.

Norwegische Fans zu Haaland: "Braut spielt für dreckiges Blutgeld"

"Hallo Bauern! Braut spielt für dreckiges Blutgeld. Es gibt nur einen Haaland", stand auf einem Spruchband von Fans des SK Brann bei einem Zweitligaspiel gegen Haalands Jugendklub Byrne FK. Sie bezogen sich damit auf Markus Haaland, der für Brann spielt.

Gegenüber NRK sagte Fan-Sprecher Erlend Ytre-Arne Vagane: "Haaland kann sich der Kritik nicht entziehen. Er hätte sich jeden Klub in der Welt aussuchen können. Er musste sich nicht für den Klub entscheiden, der in Sachen 'Sportswashing' am schlimmsten ist. Dem muss er sich stellen."

Angeblich war unter anderem auch der FC Bayern München an einer Verpflichtung interessiert.

Kritik am Spruchband kann Vagane nicht verstehen. "Wir finden, unser Banner ist fantastisch", sagte er. "Es lenkt das Rampenlicht auf das größte Problem des Fußballs. An den Reaktionen sehen wir, dass es die Gemüter erhitzt und eine Debatte auslöst."