Erling Haaland zu Gesprächen bei Manchester United? Trainer Solskjaer weiß von nichts

Wohin zieht es Salzburgs Shootingstar Erling Haaland? Manchester United scheint gute Karten zu haben, Trainer Solskjaer hält sich bedeckt.

und droht im Werben um das norwegische Toptalent Erling Haaland eine Niederlage. Der Nationalspieler hat sich einem Bericht der Tageszeitung Stavanger Aftenblad zufolge auf den Weg nach Manchester gemacht. Angeblich soll er dort die Gespräche über einen Transfer von Red Bull Salzburg zum englischen Rekordmeister forcieren.

Allerdings verneinte United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer auf seiner Spieltags-Pressekonferenz die Frage, ob er sich mit Haaland während dessen Aufenthalts in Manchester treffen würde. Haaland werde nur zwischenlanden, betonte er: "Er ist auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub. Von Stavanger aus kann man nicht überall hinfliegen..."

Haaland (19) hatte sich bereits am vergangenen Freitag in Salzburg mit Solskjaer zu Gesprächen getroffen. Auch beim BVB und in Leipzig war er. Die Bande nach Manchester sind jedoch enger: Sein Landsmann Solskjaer hatte Haaland bereits im Januar 2017 aus Bryne zu Molde FK geholt, von wo der Stürmer im Sommer 2018 nach Österreich wechselte. Außerdem spielte Vater Alf-Inge Haaland für .