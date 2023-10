Erling Haaland von Fan-Rummel genervt: "Ich bin es langsam leid"

Erling Haaland steht im Mittelpunkt - egal, wo er gerade auftaucht. Das gefällt dem Norweger mittlerweile gar nicht mehr gut.

WAS IST PASSIERT? Erling Haaland hat zugegeben, dass er vom Rummel um seine Person mittlerweile genervt ist.

WAS WURDE GESAGT? "Ich bin es langsam leid, immer meinen Namen zu hören. Aber so ist es nun mal. Ich kann nichts dagegen tun", sagte er TV2 nach dem 4:0-Sieg in der EM-Qualifikation auf Zypern.

Haaland schlug dann aber auch versöhnliche Töne an: "Natürlich weiß ich die Unterstützung zu schätzen. So etwas wollte ich ja immer, seitdem ich klein war. Deshalb beschwere ich mich auch nicht."

WAS IST DER HINTERGRUND? Haaland erzielte beim Sieg auf Zypern einen Doppelpack. Er konnte das Feld allerdings nur mit Unterstützung von Bodyguards verlassen, da zahlreiche Fans von ihm noch auf dem Platz Selfies und Autogramme wollten.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 23-Jährige hat in seinen 27 Länderspielen 27 Tore erzielt. Am Sonntag geht es für Norwegen im Heimspiel in der EM-Quali gegen Spanien.