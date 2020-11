BVB - Lothar Matthäus prophezeit: Bei diesen Klubs wird Erling Haaland landen

Erling Haaland ist jetzt schon einer der besten Stürmer Europas. Lothar Matthäus sagt dem Norweger vom BVB eine große Zukunft voraus.

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Angreifer Erling Haaland von mittelfristig bei den absoluten Topklubs in Europa.

"Dortmund ist eine der Top-10-Mannschaften in Europa, aber da gibt es fünf, sechs bessere und da wird er irgendwann mal aufschlagen", sagte Matthäus am Sonntag bei Sky90. "Ich denke an die großen Vereine, nicht unbedingt Bayern München, weil Robert Lewandowski die nächsten zwei, drei Jahre noch spielen wird und so lange wird Haaland wahrscheinlich nicht in Dortmund bleiben."

BVB - Zukunft von Erling Haaland? "Dann schon Barca, Real, Manchester oder zu Klopp"

Statt der Bayern brachte der TV-Experte andere Top-Adressen ins Spiel: "Aber dann eben schon Barcelona, , Manchester oder Klopp sucht einen Nachfolger für Firmino", so Matthäus weiter.

Haaland war Anfang des Jahres von RB Salzburg zum BVB gewechselt. In bisher 27 Pflichtspielen für die Dortmunder sind dem 20-jährigen Norweger bereits 24 Tore gelungen.

Auch Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund, der den Nationalspieler Anfang 2019 von Molde FK nach Österreich geholt hatte, schwärmte indes von Haalands Qualitäten: "Er kann bei allen Vereinen der Welt spielen. Mit seiner Mentalität, seinem Willen, mit seinem Selbstbewusstsein kann er in den nächsten zehn Jahren dem europäischen Fußball einen Stempel aufdrücken."