Darum wurde Erling Haaland beim BVB schon zur Halbzeit ausgewechselt

Erling Haaland kehrte mit Manchester City nach Dortmund zurück - doch bereits nach 45 Minuten war für den Torjäger Schluss. Die Hintergründe.

Als die Stars im Signal Iduna Park am Dienstagabend beim Duell in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Manchester City (0:0) nach der Halbzeitpause wieder auf den Rasen kamen, war Erling Haaland nicht mehr dabei. Der Ex-BVB-Star wurde zur Halbzeit ausgewechselt und nahm auf der Bank Platz.

Für viele Fans komplett unverständlich, gab es zunächst eigentlich keinen Grund, warum der 22-jährige Superstürmer, der in der aktuellen Saison bei 22 Pflichtspieltoren in 16 Partien für die Cityzens steht, von Trainer Pep Guardiola bei seiner Rückkehr nach Dortmund schon so früh vom Feld genommen wurde. Warum wurde Haaland gegen den BVB also so früh ausgewechselt?

Imago Images

Guardiola klärte nach Spielende auf: "Erling hat sich nicht gut gefühlt. Er hatte vor dem Spiel ein bisschen Fieber", so der Coach gegenüber BTSport. "Joao (Cancelo, d. Red.) auch. Er hatte einen Schlag auf den Fuß, und ich habe gesehen, wie müde sie waren, und in dieser Phase haben wir immer große Probleme."

Damit hatte Guardiola nicht ganz unrecht, denn während der BVB im ersten Durchgang die deutlich torgefährlichere Mannschaft war, hing Haaland bei ManCity zumeist in der Luft und wurde nicht so deutlich wie zuletzt ins Spiel seiner Mannschaft eingebunden. Das Resultat: Haaland hatte lediglich 13 Ballaktionen, spielte nur neun Pässe und gab einen einzigen Torschuss ab.

Imago Images

Erling Haaland beschenkt ehemalige BVB-Kollegen

Geschenke gab es dann aber immerhin nach der Partie. Haaland hatte eine Plastiktüte mit 30 von ihm unterschriebenen ManCity-Trikots mitgebracht und verteilte sie an seine ehemaligen Teamkollegen sowie an das Trainer- und Betreuerteam. Dabei hatte er sich schon bei seinem Abschied aus Dortmund im Sommer mehr als großzügig gezeigt.

Jeder seiner 33 Teamkollegen bekam damals eine Rolex Submariner mit persönlicher Gravur. Wert der Luxusuhr: 13.000 bis 15.000 Euro. Die Mitarbeiter des Klubs - Physios, Köche, Ärzte, Betreuer - erhielten eine Omega Speedmaster Professional im Wert von 5.000 bis 7.000 Euro.

Die Statistiken von Erling Haaland bei ManCity in der Saison 2022/23