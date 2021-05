Eredivisie: Ajax Amsterdam feiert 35. Meisterschaft

Ajax Amsterdam hat zum 35. Mal die niederländische Fußball-Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft von Cheftrainer Erik ten Hag bezwang am Sonntag den abstiegsbedrohten FC Emmen mit 4:0 (1:0) und ist drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Der Vorsprung auf die PSV Eindhoven mit Rio-Weltmeister Mario Götze auf Platz zwei beträgt bei einem Spiel Unterschied mehr als 15 Punkte.

Der niederländische U21-Nationalspieler Jurrien Timber brachte den Rekordmeister bereits in der zehnten Minute in Führung. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer von Eintracht Frankfurt Sebastien Haller (61.) und Devyne Rensch (66.) erhöhten, der frühere Mittelfeldmotor von Werder Bremen Davy Klaassen (74.) setzte den Schlusspunkt.

Champions of the Netherlands. Again. #XXXVoorJullie pic.twitter.com/UGVkxEIsKG